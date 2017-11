Movimientos sociales piden un bono de fin de año para jubilados y beneficiarios de la AUH

Movimientos sociales realizaron hoy una protesta frente a la Anses para exigir la implementación de un bono de fin de año para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y advirtieron que "en diciembre va a haber mucha conflictividad" si no se cumple con este reclamo.

Los manifestantes de Barrios de Pie, la Corriente de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otros, marcharon este martes a diferentes sedes del organismo previsional en todo el país, donde instalaron ollas populares.

En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración se realizó a partir de las 11 en el Obelisco, lo que generó caos en el tránsito, y luego se dirigió al edificio central de la entidad, ubicado sobre Paseo Colón al 200.

Las organizaciones piden que los 2.200 pesos por persona que prometió pagar el Gobierno a trabajadores de la economía popular alcance también a 1los adultos mayores y a los beneficiarios de la AUH.

"Si no pagan el bono a jubilados y a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo, en diciembre va a haber mucha conflictividad", aseguró en declaraciones radiales Juan Grabois, principal referente de la CTEP.

El dirigente social consideró, además, que hay "un deterioro y un estancamiento en las cuestiones de ingreso" y una "legitimación de un discurso represivo, excluyente, xenófobico y discriminatorio".

Por otra parte, los movimientos denuncian que el nuevo régimen de movilidad jubilatoria que propone utilizar el Ejecutivo Nacional le dejaría a la ANSES apenas entre 60 y 70 mil millones de pesos para destinar en los haberes.

"Creemos que es un grave error y una falta de sensibilidad por parte del Gobierno dejar afuera del bono de fin de año a los jubilados y jubiladas. Muchos de nuestros adultos mayores están atravesando un muy mal momento", explicó al respecto el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

Más tarde, el Frente de Personas Mayores tenía previsto presentar un documento ante la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso, exigiendo la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el cumplimiento de la ley de movilidad jubilatoria y que se restituya el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

En tanto, una nueva manifestación de taxistas se desarrolló frente al juzgado penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires, en rechazo a la consolidación de la aplicación Uber en el país.

Miembros de la Asociación de Taxistas porteños se hicieron presentes desde las 8:00 en el edificio de los tribunales, ubicado sobre las calles Tacuarí y Avenida de Mayo, para reclamarle a la jueza Cristina Lara que avance con la causa penal tributaria contra la empresa estadounidense.

Las jornadas de protesta continuarán pasado mañana a las 12 con una movilización del Frente Trabajo y Dignidad Milagro Sala al Congreso Nocional, donde expresarán su rechazo a las reformas que plantea el Gobierno.

Bajo el lema "Sin justicia social no hay paz", los militantes denuncian además una "destrucción de la democracia" y "la persecución política, mediática y judicial" de sus dirigentes.

"Mauricio Macri lanzó un paquete de medidas legislativas que implican un brutal ajuste sobre las grandes mayorías populares", señalaron.

"Es una nueva ofensiva para seguir transfiriendo recursos desde el bolsillo de las trabajadoras y los trabajadores hacia los balances de un puñado de grandes empresas", precisaron en un comunicado.