Córdoba anunció que no extenderá la edad jubilatoria hasta los 70 años

El ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, dijo hoy que en la provincia no se extenderá la posibilidad de jubilación hasta los 70 años porque no sería práctico ni lógico.

Giordano se refirió a las modificaciones al sistema previsional acordado a nivel país, en el pacto fiscal establecido la semana pasada entre la Nación y las provincias.

El funcionario declaró a radio Universidad que no se está "interpretando" bien tal situación como parte del paquete.

Aclaró que "no es un aumento de la edad -en las jubilaciones, pensiones y asignaciones nacionales-, sino una posibilidad que se le da al trabajador tras cumplir esa edad de retiro de extenderla un tiempo más".

Para el ministro de Finanzas, el esquema propuesto le abre la posibilidad al empleado de, una vez cumplida la edad tope, poder extenderla hasta los 70 años como máximo para jubilarse, pudiendo eligir cuándo.

Así, este cambio "le impide a empleador emplazarlo en un año, como ahora, con la chance de luego despedirlo sin indemnización", expresó Giordano.

Y concluyó: "Esto no tiene paralelismo con Córdoba. no sería práctico adherirnos, porque no tiene gran influencia en lo previsional, sino que es un tema de carácter laboral. En principio no tiene lógica que lo apliquemos".