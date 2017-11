El cuerpo de Santiago Maldonado será entregado a su familia el viernes

El juez federal Gustavo Lleral, quien investiga la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, anunció que este viernes entregará el cuerpo del joven a su hermano Sergio, mientras que en la misma jornada se darán a conocer las conclusiones de las pericias.

Lleral también rechazó un pedido de la familia de la víctima para llamar a declarar como testigo a su par Guido Otranto.

El juez entregará el cuerpo de Maldonado a su hermano Sergio tras la culminación de las pericias a cargo del Cuerpo Médico Forense de la Nación, con la participación más de 50 peritos de las partes y observadores.

También el viernes se realizará en Buenos Aires la comunicación pública de las conclusiones de las pericias, iniciadas el viernes 20 de octubre en dependencias de la Corte Suprema de Justicia.

"A la declaración testimonial requerida por la querella de Sergio Maldonado, del juez federal Guido Otranto, no ha lugar por impertinente", afirmó Lleral en la resolución conocida hoy, al rechazar la comparecencia testimonial de su antecesor en el caso, al que subrogará hasta fin de año.

Lleral argumentó el rechazo señalando que "el conocimiento que pudiera tener de los hechos objeto de investigación, no lo fue en calidad de testigo sino en razón del ejercicio de su Magistratura".

La cuñada de la víctima, Andrea Antico, explicó a Télam que la familia pidió el testimonio de Otranto para conocer "por qué afirmó (en una entrevista al diario La Nación semanas antes de la aparición del cuerpo) que Santiago se había ahogado, si no había nada en el expediente hasta esa fecha".

"Queremos saber cómo tenía esa información. La respuesta del juez Lleral es que no se lo puede llamar a declarar porque Otranto tenía información como magistrado, por lo que insistimos en que no había ningún informe sobre eso, ni de testigos ni en el expediente", sostuvo.

El juez ya había rechazado un pedido de la familia de incorporar a la investigación a un grupo de expertos independientes del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La familia denunció la desaparición forzada de Maldonado el 1 de agosto pasado, en un operativo de Gendarmería en la comunidad mapuche Resistencia Cushamen. Buzos de Prefectura encontraron el cadáver en el río Chubut el pasado 17 de octubre.