Diego Lavezzi, el hermano del Pocho, quiere ser presidente de Rosario Central

Diego Lavezzi, el hermano mayor del delantero Ezequiel Lavezzi, será candidato a presidente de Rosario Central en las elecciones del año próximo, según informó el propio aspirante al cargo esta tarde desde la ciudad santafesina de Villa Gobernador Gálvez, donde vive, en el sur del Gran Rosario.

"Estamos en el armado de una agrupación, de nombre Origen Canalla, con la idea de juntarnos con otra gente del fútbol y con empresarios, para darle una mano a Central, al que vamos a ver a todos lados desde hace 25 años", abundó Diego Lavezzi, de 42 años, presidente actual del Club Coronel Aguirre, de Villa Gobernador Gálvez, en diálogo con Télam.

Consultado sobre la posible llegada del "Pocho" Lavezzi a Central, Diego advirtió que "no hay que exponerlo. Es que no se trata de que él va a venir si yo soy presidente, sino que para Ezequiel Central es el único club donde va a jugar en la Argentina".

Interrogado sobre su actuación en Coronel Aguirre y el futuro del "Pocho", Diego Lavezzi sostuvo que "se está terminando el mandato con una cancha nueva y Ezequiel siempre le da una mano a la gente, al punto que donó una tribuna. Pero en Central vamos a ser cuidadosos con su nombre para no exponerlo, más allá de que es inevitable que me pregunten si va a venir a jugar si un día soy presidente", advirtió.