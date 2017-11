Magnus comienza hoy su Nacional C

El lunes a la noche, los equipos masculino y femenino de handball del club Magnus llevaron su ilusión a San Juan, donde participarán desde hoy en el torneo Nacional C.

Vía terrestre, los jugadores debieron realizar 1,138.9 kilómetros y desde ayer descansan de cara a sus compromisos. El equipo de varones debuta a las 14 frente a Independiente de Chivilcoy, mientras que las chicas jugarán desde las 18.30 ante Sportivo Rivadavia.

Si bien la idea de los planteles salteños es poder obtener el ascenso, son conscientes de que la categoría C es muy complicada y el principal objetivo es mantener la plaza.

Mañana continuará la programación para Magnus, desde muy temprano, los chicos tendrán el choque esta vez con Independiente de Santo Tomé y el femenino contra el CAIH (Club de Amigos) de Tucumán, a las 12.30 y ante Atlético Alianza desde las 18.30.

Los grupos

Las chicas integrarán el grupo C junto a las tucumanas de CAIH, Sportivo Rivadavia de Jujuy y Club Atlético Alianza de San Juan.

Otras dos zonas serán participantes de la competencia: la A con Cental Córdoba de Tucumán, Independiente de Chivilcoy y Club Púguil Landini de San Juan. En la B estarán CEF de Rosario, Gimnasia de Montecarlo (Misiones), Alianza de Santo Tomé de Santa Fe y Club San Martín de Chaco.

Los representantes salteños estarán en el grupo D con Chaco For Ever, Independiente de Santo Tomé e Independiente de Chivilcoy. Los otros San Patricio (Corrientes) CAIH (Tucumán) y Púgil Landini (San Juan) en el A; Sarmiento (Pigüe), CEF (Concordia) y Fontana (Chaco), en el B; y Alianza de Santo Tomé, Sportivo Rivadavia (Jujuy) y Handball Bragado, en el C.