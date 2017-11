Barcelona visita a Juventus y Atlético Madrid recibe a Roma

Otra tarde Champions, de Lionel Messi y de Barcelona. Desde las 16.45 de Argentina, el crack y su equipo visitarán a Juventus, que contará con la dupla ofensiva integrada por Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, con la chance de asegurarse el primer puesto del Grupo D de la Liga de Campeones de la UEFA con apenas igualar.

El equipo catalán, en donde no jugará otro referente del seleccionado argentino, el santafesino Javier Mascherano, se pudo asegurar el primer puesto en la fecha pasada ante Olympiacos en Atenas, pero el empate a cero goles le impidió concretar el objetivo.

Barcelona tiene todo a su favor ya que cerrará su participación en el grupo como local el próximo 5 de diciembre contra el Sporting Lisboa de Portugal en un cotejo que podría ser irrelevante ya que podría llegar a jugarlo con el primer lugar definido en su favor.

Barcelona regresa al estadio turinés en donde en la temporada pasada vivió uno de los peores momentos al caer 3-0 en la ida de los cuartos de final, resultado que fue definitivo, porque en el Camp Nou igualó sin goles y terminó eliminado.

En el primer partido de la fase de grupos actual, Barcelona devolvió aquel 3-0 (con dos goles de Messi) a la Juve, y con este resultado el equipo de Ernesto Valverde se situó líder en el grupo desde el primer partido, ubicación que no ha abandonado.

En tanto, el Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone, será local en el Wanda Metropolitano ante la Roma de Italia en un duelo crucial para los españoles, por el Grupo C, ya que en caso de no ganar quedarán fuera de la Liga tras haber sido finalista en la pasada ante Real Madrid.

Simeone determinó que sean titulares Fernando Torres, el belga Yannick Carrasco, el lateral brasileño Filipe Luis y zaguero uruguayo José María Giménez, y uno de los que saldrá será el argentino Ángel Correa.

Además, el Paris Saint Germain (PSG) francés, con el astro brasileño Neymar y los argentinos Javier Pastore y Ángel Di María será local ante el Celtic Glasgow de Escocia en la capital francesa. El cotejo será un trámite para el equipo parisino que ya clasificó para los octavos de final y tiene a la Liga de Campeones como el gran objetivo de la temporada.



La programación completa de hoy:

Grupo A:

Basilea vs. Manchester United (por Fox Sports 2) y CSKA Moscú vs. Benfica.

Posiciones: Manchester 12 puntos, Basilea y CSKA Moscú 6, Benfica 0.

Grupo B: PSG vs. Celtic Glasgow (por ESPN) y Anderlecht vs. Bayern Munich.

Posiciones: PSG 12, Bayern Munich 9, Celtic Glasgow 3 y Anderlecht 0.

Grupo C: Atlético Madrid vs. Roma (por Fox Sports) y Qarabag vs. Chelsea.

Posiciones: Roma 8, Chelsea 7, Atlético de Madrid 3 y Qarabag 2.

Grupo D: Juventud vs. Barcelona (ESPN2) y Sporting Lisboa vs. Olympiacos (Fox Sports 3).

Posiciones: Barcelona 10, Juventus 7, Sporting Lisboa 4 y Olympiacos 1.

Todos los partidos se juegan desde las 16.45, hora de nuestro país.