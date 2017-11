El drama de Gallardo está en el arco

Palabras más, palabras menos. La preocupación es la misma: un arquero urgente.

En medio de las polémicas por los errores de Germán Lux y la salida de la lista de concentrados la semana pasada de Augusto Batalla, el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio intentó “congelar” la actual crisis futbolística de River Plate, al asegurar que “Gallardo y Francescoli decidirán si hay que traer un arquero”.

Pero lo cierto es que, si bien hablaba en caso de ganar las elecciones del próximo 3 de diciembre serán el DT y el secretario técnico los que decidirán si hace falta reforzar el puesto del arco, el arco desvela a dirigentes e hinchas.

River suma 6 partidos sin triunfos y se ubica a 6 puntos del líder de la Superliga, Boca, quedó afuera de la Libertadores, aunque aú sueña con la Copa Argentina.

En este sentido, por lo que significa el arco de River, el actual presidente que busca la reelección, relató en cuanto a la importancia del puesto: “En River en ese puesto estuvo uno de mis mayores ídolos que es Amadeo Carrizo, presidente honorario del club, y ni que hablar de las piernas de Ubaldo Fillol”.

En otro orden, D’Onofrio volvió a decir que los equipos a veces tienen malas rachas: “Acá se le dijo de todo a la Selección que llegó a tres finales y hay que valorarlo porque casi no entramos al mundial. Por eso digo que no es fácil llegar a una semifinal de Libertadores y si bien pasó lo qué pasó, que es triste porque queríamos ir a la final, hay que valorar todo el esfuerzo y no se le puede reprochar nada”.

En tanto, sobre las próximas elecciones en su club, el presidente señaló: “Me entusiasmé con nuevos objetivos y desafíos, cómo le pasó a Gallardo, y si ganamos le vamos a ofrecer cuatro años de contrato porque los dos coincidimos en que hay que ir por más y hay un proyecto del fútbol infanto-juvenil que queremos desarrollar”.

Los nominados

La contratación de Germán Lux no terminó satisfaciendo ni a los dirigentes ni a Marcelo Gallardo. Más allá de algunos errores cometidos, la jugada que provocó su expulsión ante Independiente terminó de convencer a todo el Mundo River de tener que ir en búsqueda de un arquero para el próximo mercado de pases.

Ante este cuadro de situación —sumado a que Augusto Batalla y Enrique Bologna no inspiran confianza—, en el millonario sobresalen tres posibles porteros para ir a buscar en el próximo mercado.

Mariano Andújar encabeza la lista y Estudiantes pediría cerca de 3 millones de dólares.

Después está Franco Armani, por el que el colombiano Atlético Nacional pediría también 3 millones de dólares.

El podio lo ocupa además Fernando Muslera, que tiene contrato hasta 2021 con Galatasaray de Turquía, como una debilidad para Enzo Francescoli y vuelve a estar en el radar de la entidad de Núñez.

Y la lista deseada por los millonarios la completa Sergio Romero, Nahuel Guzmán,Agustín Marchesín y Marcelo Barovero.