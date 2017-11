Mateo Medina Leavy, un salteño en el que Boca deposita sus esperanzas

En el particular “mundo Boca”, meca del fútbol argentino a la que miles de futbolistas amateurs, juveniles, aficionados y profesionales desean pertenecer, brilla con luz propia un tartagalense. Se llama Mateo Medina Leavy y en los pasillos de Casa Amarilla ya se rumorea que el pibe tiene talento, “madera” y capacidades para triunfar en el xeneize y llevar con orgullo la bandera de Salta a nivel nacional. Tiene 18 años y desde los 13 que vive en la pensión del xeneize, donde juega desde la novena. Es enganche, sus referentes son Riquelme y Ronaldinho y viene de festejar por cuarta vez al hilo un título en las inferiores de Boca, su casa, la que lo contiene desde hace cuatro años.

La promesa salteña contó, en diálogo conEl Tribuno, su experiencia en el club xeneize.

“Salí campeón en quinta, el pasado domingo fuimos a dar la vuelta olímpica a la Bombonera llena y fue un sueño”, contó emocionado el salteño, para luego relatar sobre sus comienzos y su llegada a Boca. “De chico en Tartagal jugaba en Los Pumitas. Nos invitaron a un torneo en España y salimos campeones en Ibiza. Luego viví un año y medio en Barcelona con mi familia, llegamos por un amigo de mi padre. Ahí me probé y quedé en el Barça, con 11 años. Jugué allí en infantiles y juveniles, aunque por cuestiones económicas nos volvimos, pero ese año y medio fue increíble, como estar en otro mundo. Forjé una buena relación con quien descubrió a Iniesta. A través de él y su amistad con el excoordinador Coqui Raffo me salió la chance de probarme en Boca, donde estoy desde el 2013. Hoy debo seguir luchando para tener una chance en reserva o primera”.

Mateo reconoció que muchos chicos esperan ese golpe de fortuna en un club grande, ya que en el fútbol salteño no parece visualizarse un futuro prometedor. “En Salta la máxima aspiración es un Federal A y la competencia no es la misma. Espero que mejore y también que los chicos salteños no renuncien a su sueño”, cerró.



Se "codea" con los grandes

“Sé que muchos chicos quisieran estar en mi lugar, estoy agradecido y quisiera representar de la mejor manera acá a mi provincia, pero hay que seguir peleando”, expresó Medina Leavy. “A la pensión vinieron jugadores como Tevez o Banega, y Burdisso nos dio una charla muy linda a los chicos del interior, contándonos cómo la peleó él para llegar”, añadió el salteño, hincha de Boca “desde la cuna”, quien fue también alcanzapelotas en la Copa Libertadores