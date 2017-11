Hernández y la novedosa eliminatoria del básquet que arranca el jueves

El entrenador del conjunto nacional de básquet dijo que el nuevo sistema de disputa no debe impedir "la aplicación de una idea de juego". Argentina enfrentará el martes a Paraguay, en La Rioja.

Sergio Hernández, el entrenador del seleccionado argentino de básquetbol, remarcó que el inédito sistema de eliminatorias mundialistas que otorgará plazas para la Copa del Mundo China 2019 no debe impedir "la aplicación de una idea de juego" del equipo nacional.

Argentina comenzará este jueves ante Paraguay, en un partido por la zona A Americana, que se jugará en La Rioja (21.15), el camino clasificatorio hacia el próximo Mundial, en una competencia que nunca antes se había dado en el básquetbol y que tanto se asemeja a la que se utiliza en el fútbol.

"Independientemente de que ésto sea una novedad para todos nosotros, lo principal que no hay que resignar es la aplicación de una idea de juego", expresó el director técnico bahiense, una vez concluido el entrenamiento que los 13 jugadores convocados cumplimentaron en el estadio Roberto Pando, del club San Lorenzo.

"Por poco tiempo de trabajo que tengamos, la filosofía o identidad es lo que se debe respetar", agregó el entrenador campeón en la Liga Nacional (LNB) con Boca Juniors y Peñarol de Mar del Plata.

Ese concepto o un funcionamiento colectivo aplicado a los sistemas tácticos elegidos pudo verse "en parte", según apreció el técnico, en la última Copa América (AmeriCup) en la que el representativo argentino logró el subcampeonato, tras perder la final con Estados Unidos en el estadio Orfeo de Córdoba.

"Esa identidad es lo que nos llevó a conseguir cosas, de 20 años a esta parte" resaltó Hernández, que también apuntó que constituye "una ventaja" el hecho de que "muchos de los convocados ya estuvieron en procesos anteriores".

"El básquetbol es eminentemente táctico. A lo mejor tenés que preparar de 12 a 15 sistemas para cada partido. Pero la intención tampoco es sobrecargar de información a los jugadores, que vienen en competencia, algo que no sucedía en etapas anteriores", describió el director técnico.

Los jugadores designados para los dos primeros partidos de eliminatorias ante Paraguay (jueves 23) y Panamá (domingo 26) son los siguientes: Nicolás Laprovíttola y Gustavo Aguirre (bases); Lucio Redivo, Eric Flor y Máximo Fjellerup (escoltas); Marcos Mata y Gabriel Deck (aleros); Luis Scola, Javier Saiz, Leonardo Mainoldi y Matías Sandes (ala pivotes); Marcos Delía y Lautaro Berra (pivotes).