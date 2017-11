Paula Chaves habló de la pelea entre La China Suárez y Gimena Accardi

Paula Cháves habló de la pelea de Eugenia La China Suárez con Gimena Accardi y Nico Vázquez después de que la pareja de actores contara que su ex amiga no los acompañó ni estuvo presente cuando murió Santiago Vázquez.

La conductora de Este es el Show comenzó destacando que ‘ante la muerte y el dolor, a La China ‘les cuesta reaccionar como uno lo haría‘ y recordó que cuando falleció el papá de la actriz, ella estaba de viaje con Nicolás Cabré y decidió quedarse allí y no regresar a Buenos Aires.

‘Aunque va más allá de esto. No estoy justificando nada, ni me quiero meter. Quiero muchísimo a las dos, tanto a Gime como La China‘, continuó la modelo que también recordó que la mujer de Vicuña la acompañó en uno de los momentos más difíciles de su vida.

‘Estuvo conmigo en momentos muy duros. Cuando yo perdí el embarazo, que estuve muy mal y mucho tiempo en mi casa, ella se ocupó de Olivia cien por cien, sin que yo le pida y sin ningún compromiso. Fue la que estuvo al lado mío. Lo quiero decir también es una recontra buena amiga, como lo es Gime‘, contó la modelo.

‘Pero creo que a ella le cuesta estar ante momentos de dolor. Cada uno reacciona como puede. A mí me ayudó muchísimo cuando yo perdí el embarazo‘, continuó Paula.

También reveló cómo fue la última conversación entre Suárez y Gime Accardi y Nico Vázquez. ‘La China se entera que ellos están enojados por esto hace tres días. Nunca se entendieron. Se pelean en junio y ahí no pudieron decirse las cosas claramente. La China se entera hace muy poquitos días, y cuando se enteró que ellos estaban dolidos, los llamó para pedirles perdón y les dijo ’No sé cómo reaccionar ante el dolor. Quiero pedir perdón si hice mal, estoy como puedo’‘, relató la conductora este lunes en Este es el Show.

‘Esto fue palabras más, palabras menos. Tampoco voy a decir todo porque no me corresponde. Y, repito, no estoy ni de un lado ni del otro. Las quiero mucho a las dos. Se conocen hace años, fueron como hermanas, muy amigas. Fueron muchas cosas, no es una cuestión solamente. Deben haber sido un montón de cosas‘, advirtió.