El municipio negocia la cesión de un predio abandonado

La Municipalidad de Salta busca que la Dirección de Arquitectura de la Nación ceda para abrir un espacio cultural un predio que está abandonado y tapado de malezas hace años.

Se trata de una manzana de veredas sucias, basura acumulada y áreas inseguras entre 12 de Octubre, Maipú y Siria.

El terreno pertenece a la Dirección de Arquitectura de la Nación, que lo usaba para guardar maquinarias. En el lugar solo hay un cuidador que no accede a fondos para el mantenimiento.

Hace una semana, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de Salta comenzó a tratar de mejorar el espacio. En los primeros días de esta semana se limpiaron las veredas y se colocaron carteles para reclamar a los vecinos que no depositen restos de obra ni otros residuos en la acera.

Por otro lado, se podaron los árboles sobre las veredas de Maipú y Siria, con la finalidad de que la zona quede más iluminada durante la noche.

En diálogo con El Tribuno, el secretario de Ambiente de la Municipalidad, Federico Casas, destacó que estos avances se lograron luego de un encuentro con el delegado de la Dirección de Arquitectura de la Nación en Salta, Carlos Demergrassi, con quien recorrió el terreno, de 19 mil metros cuadrados.

En cuanto a los pasos a seguir, Casas destacó que próximamente se generará un expediente que permite el ingreso de los miembros del municipio de la ciudad de Salta al predio. El objetivo es limpiar el lugar, ponerlo en condiciones y buscar la forma de acceder, teniendo en cuenta que Arquitectura de la Nación no hace uso de este lugar ni cuenta con los medios para mantenerlo en condiciones de que no genere riesgos sanitarios ni de seguridad para los vecinos.

Casas destacó que Ambiente espera poder ingresar en un máximo de 20 días, para concretar la limpieza del lugar, teniendo en cuenta la época del año. Por otro lado, continuarán las negociaciones con las autoridades nacionales para que el predio pase a manos de la Municipalidad de Salta y para generar ahí un espacio deportivo y cultural para el barrio 20 de Febrero.

“Tenemos muchas ideas y proyectos, pero debemos definir todavía otros aspectos, sobre todo los que tienen que ver con la seguridad del lugar”, afirmó el secretario municipal de Medio Ambiente.

Casas destacó que, por el momento, la persona encargada del cuidado del lugar permanecerá allí, más aún teniendo en cuenta que se realizarán tareas de limpieza en las próximas semanas.

La esquina de la vergüenza

Florida y San Martín sigue siendo la esquina más peligrosa de Salta y no solo porque en uno de sus semáforos se producen cientos de atracos de descuidistas, según advierten los vecinos de la zona, sino también porque allí se levanta un viejo edificio que lleva una década de abandono.

Hace 20 días El Tribuno consultó a las autoridades municipales sobre las acciones a seguir ante el estado del edificio, donde hace algunos años funcionaba una casa de electrodomésticos.

Desde Ambiente destacaron que ya se logró ubicar a los dueños del local en la ciudad de Buenos Aires y que la Fiscalía estaría tomando cartas en el asunto.

Casas destacó que para la primera semana de diciembre se tendría alguna definición legal que permita actuar sobre el espacio en cuestión.

“No solo afecta a los vecinos colindantes sino que es una zona de mucha circulación tanto de salteños como de turistas”, manifestó sobre esa esquina, que se encuentra llena de ratas y otras alimañas.

La Vega y Ampliación Bancario

Otros dos espacios para los que la Municipalidad necesita una definición son los que se encuentran detrás de barrio Parque La Vega y los terrenos de la Ampliación Bancario. En el primer caso, algunos vecinos taparon la zona de restos de basura y obras.

En el segundo caso, desde la Fiscalía se llevaron adelante las actuaciones correspondientes por tratarse de un predio privado.