Jarsún: "Estoy dispuesto a acompañar a Sáenz"

El panorama político tras los comicios en la provincia deja la sensación de que, pese a que aún faltan dos años para las elecciones a gobernador, el 2019 no está tan lejos y el escenario poselectoral plantea disimulados movimientos en el tablero de futuras candidaturas provinciales.

En ese panorama, el contundente triunfo del sector que encabeza Gustavo Sáenz en la capital ya provocó los primeros destellos en el radar político. Al parecer, el último fin de semana largo fue el momento elegido para comenzar con las pruebas piloto de nombres y acompañamientos.

En este contexto, no pasó desapercibida una reunión que mantuvieron el lunes pasado el intendente de Rosario de Lerma, Nacho Jarsún, con su par capitalino Gustavo Sáenz. El lugar elegido fue la sede municipal salteña, y pese al feriado los ojos siempre indiscretos fueron testigos involuntarios de esa reunión.

Consultado sobre el tema Jarsún indicó que se trató de una reunión técnica para analizar temas comunes entre ambos municipios, como los servicios, salud y medio ambiente, entre otros.

Pero pese a sus esfuerzos y ante la evidencia de la "reunión secreta" (dado el lugar y la fecha elegida), el jefe comunal rosarino terminó admitiendo los pormenores de ese encuentro.

"Si Gustavo toma la decisión de ser candidato a gobernador lo voy a acompañar. Lo veo con buenos ojos y claro que lo acompañaría. Entiendo que Urtubey termina sin reelección y teniendo en cuenta el panorama que se vive, hoy Gustavo representa la renovación. Venimos del mismo espacio y no sería contradictorio que esto ocurra".

Jarsún admitió también que este fue el tema central de la charla y que la posibilidad de su candidatura provincial en el proyecto está en la mesa.

"Nos une la amistad; somos amigos. Pero sobre todo nos une el haber iniciado nuestro objetivo político y haber llegado al lugar que hoy ocupamos, dentro de un mismo espacio. Nos hemos preparado y avanzamos juntos en las elecciones para llegar adonde estamos", aseguró.

Jarsún y Sáenz participaron como candidatos a intendentes de Rosario y de Salta en 2015 dentro del mismo frente.

"La política me gusta. Los cargos que ocupé como concejal, diputado y ahora intendente me dan la pauta de seguir creciendo en la representación democrática no solo de los rosarinos sino de todos los salteños. Esto va más allá de una ambición personal" indicó.

Consultado sobre cómo analiza la relación con el Gobierno provincial, sostuvo que "el gobierno de Urtubey me ayudó y lo sigue haciendo. No soy un desagradecido y me parece importante no dejar de mencionarlo. Yo también en lo que pude colaboré con el Gobierno provincial y desde mi función lo voy a seguir haciendo. Una cosa no quita la otra", aseguró.