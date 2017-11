López Arias: “No se afectará la prestación de servicios”

Marcelo López Arias es el hombre de mayor experiencia que se suma al nuevo gabinete del gobernador Urtubey. De profesión abogado, es un reconocido dirigente del Partido Justicialista que ya estuvo al frente del Ministerio de Gobierno durante la gestión de Roberto Romero, en la década del 80. Luego se desempeñó durante muchos años como diputado y senador nacional por Salta.

En esta ocasión tendrá la difícil tarea de timonear un ministerio con tres áreas -Gobierno, Derechos y Humanos y Justicia- en el marco del achicamiento de los gabinetes que dispusoJuan Manuel Urtubey.

Junto al jefe de Gabinete, Fernando Yarade, será uno de los principales sostenes de los dos últimos años de gestión del gobernador. “Voy a ser el ministro de la gente, de todos lo salteños, sin distinción”, expresó López Arias luego de prestar juramento al asumir el cargo.

El flamante ministro político señaló que los principales ejes de su gestión van a ser el diálogo con todos los sectores de la sociedad. “Eso es lo primero que me pidió el gobernador y vamos a trabajar en todos los frentes. En esto la Secretaría de Asuntos Municipales va a ser importante, por tratarse de un área crítica”, expresó. En tal sentido graficó su tarea en estos términos: “Tengo una forma de trabajar y mi función será recorrer la provincia de un lado a otro para estar en contacto con la gente. Es mi forma de actuar y así lo hice en todas las funciones que tuve”.

Al igual que Urtubey y Yarade, el funcionario utilizó la palabra “austeridad” para justificar el ajuste que se implementará con el achicamiento de las distintas estructuras del Estado para reducir el gasto. “La reducción de los ministerios y de otras áreas en nada afectará la prestación de servicios elementales para la sociedad, ni la estabilidad de los trabajadores públicos”, aclaró López Arias.

Al referirse a los problemas financieros que afectan a Salta desde hace dos años, lo atribuyó al hecho de que “vivimos en un clima de recesión nacional que impacta en todas las provincias y por eso me parece atinada la aplicación de una política de austeridad”. Respecto a la incorporación de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos bajo su órbita, dijo que es un desafío importante pero que está dispuesto a afrontarlo. “En cuanto al presupuesto de estos ministerios, es un tema que estamos analizando, pero con seguridad todos se van a reformular”, refirió. Si bien reconoció que el ajuste es inevitable, advirtió que hay áreas que no pueden sufrir reducción presupuestaria y que en algunos casos será necesaria una ampliación.

López Arias también fue consultado acerca de los pedidos de reapertura de los casos Yanina Nüesch y Luján Peñalva y de las turistas francesas. “La Justicia es independiente y por lo tanto el Ejecutivo no puede reabrir causas”, dijo. Y agregó: “Lo que sí vamos a hacer es poner a disposición, tanto de los familiares de las víctimas como de la investigación, todos los recursos del Estado”.