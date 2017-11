Uno de los fundadores de Pixar, acusado de abuso sexual

John Lasseter, uno de los fundadores del estudio de animación Pixar y hasta ahora director artístico de Disney, anunció este martes que se tomará seis meses de licencia tras admitir que tuvo conductas sexuales inapropiadas en el ámbito laboral.

‘He tenido recientemente numerosas conversaciones difíciles que han sido muy dolorosas para mí. Nunca es fácil enfrentar tus malos pasos, pero es la única manera de aprender de ellos‘, expresó Lasseter, quien admitió haber ‘fallado‘ en garantizar la cultura de ‘confianza y respeto‘ del estudio de animación que ahora pertenece a Disney.

‘Pensé mucho en el líder que soy ahora comparado con el mentor, defensor y campeón que quiero ser. He puesto atención en que he hecho algo para que se sientan poco respetados e incómodos‘, aseguró.

Lasseter, de 60 años, pidió disculpas a través de un mensaje interno a ‘cualquiera que haya sentido alguna vez haber recibido un abrazo no deseado o cualquier otro gesto que sintiera que había cruzado la línea de alguna forma, modo o manera‘.

El director de ‘Toy Story‘ y ‘Toy Story 2‘ dio un paso al costado tras admitir que su equipo estuvo en lo correcto al establecer límites y hacerse respetar, y que ahora él deberá tomarse un tiempo para ‘reflexionar sobre como salir adelante‘.