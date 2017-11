El increíble fallido de Carrió sobre Maldonado: "Lo mató el Gobierno"

Anoche la diputada de Cambiemos Elisa Carrió concedió una extensa entrevista al programa TN Central que conducen Nicolás Wiñazki y Luciana Geuna. La legisladora habló sobre varios temas como los ex funcionarios kirchneristas detenidos, las confesiones de Alejandro Vandenbroele, Jaime Durán Barba, el submarino ARA San Juan, las mineras y el caso Maldonado.

Fue en éste último que Carrió cometió un furcio increíble al confundir al joven artesano cuyo cadáver fue hallado en el río Chubut luego de haber estado desparecido por más de dos meses con el fiscal federal Alberto Nisman.

Cuando Geuna indicó que este viernes se van a conocer los resultados de la autopsia de Maldonado, la diputada le respondió de forma veloz: "Crimen de Estado. Lo mató el Gobierno". Su respuesta causó la sorpresa de Wiñazki quién le preguntó: "¿Cómo el Gobierno?". Y Carrió prosiguió: "El Gobierno de Cristina Kirchner mató a Nisman". Fue entonces que los periodistas la corrigieron.

La legisladora respiró profundo y afirmó: "Estoy separando, Nisman lo que hay es que ya está claro que hubo zona libre, todo lo que denunciamos ese momento que lo mató el Estado. En el caso de Maldonado esperemos la verdad. Si como dicen las pericias de todos por unanimidad Santiago murió en el río, la pregunta que queda saber es si alguien sabía que efectivamente estaba muerto en el río".

En ese marco, apuntó a los afines al kirchnerismo y a los organismos de Derechos Humanos por los cuestionamientos que recibió cuando dijo durante el debate porteño que existía un 20% de posibilidades que el joven podía estar en Chile. "Nosotros en los 70 no buscábamos a nuestros amigos desaparecidos que estuvieran muertos, es más eran los 80 y creíamos que estaban vivos y que estaban en algún lugar del mundo, cosa que sucedió con algunos y con otros no. Y yo dije '¿por qué esta reacción por querer que una persona esté viva?'. Era muy raro, entonces la pregunta central, jurídica, penal y de derechos humanos y de cara internacional es saber si los organismos de derechos humanos, quienes los lideraban, sabían que Santiago estaba muerto ahogado desde el día de la protesta y no lo dijeron", expresó.