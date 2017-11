Shakira y Piqué se pelearon en restaurante de Barcelona

Los rumores de crisis entre Shakira (40) y Gerard Piqué (30) no cesan. La colombiana no está pasando su mejor momento ya que tuvo que cancelar el inicio de su gira mundial por problemas de salud, y ahora las cosas con el jugador del Barcelona no estarían del todo bien. De acuerdo a la revista Cuore, la pareja protagonizó una gran discusión en un restaurante de Barcelona delante de sus hijos, Sasha y Milan. Según dicho medio, todos los comensales fueron testigos del enfrentamiento entre ambos e, incluso, observaron las lágrimas de la cantante.

Al parecer la intérprete, que llegó primero al restaurante, estaba muy enfadada con el futbolista por llegar tarde y con mala cara, por lo que le hizo una serie de reproches a lo largo de toda la comida que terminó en una pelea. Según confesaron algunos de los presentes a la revista, después de elegir la comida, Shakira se puso a llorar y comenzó a discutir con el deportista catalán, quien algo avergonzado, le echó en cara que estaba montando una escena en el restaurante y ante sus hijos.

De confirmarse la noticia no llega en buen momento para la estrella latina, que acaba de cancelar su gira, El Dorado World Tour, por una hemorragia en las cuerdas vocales.