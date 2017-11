Sergio Galleguillo trae su carnaval a la 12º Serenata a María Reina

Todo está listo para vivirse la décimo segunda edición de la Serenata a María Reina, que cada año se lleva a cabo en el polideportivo Nicolás Vitale, de Barrio El Tribuno. La gran cita solidaria musical se cumplirá mañana jueves, a partir de las 21.30, con la presencia del destacado artista riojano Sergio Galleguillo. La cartelera se completará con: Pitín Zalazar, Los 4 de Salta, Endiablados, Belén Jaramillo, y La Ferro Band.

La Serenata a María Reina nació hace 12 años en la zona sur de la ciudad de Salta, impulsada por la parroquia María Reina, de Bº El Tribuno, a través de su entonces párroco y mentor, el padre Néstor Aramayo. Su intención original fue un encuentro de la comunidad en torno a la música, el canto, el folclore, y de manera especial tener a los artistas, su voz y su talento bien cercanos, en el barrio.

Se trata de un evento único de la iglesia en su relación con los otros, es decir de muchos vecinos y de los que llegan de numerosas barriadas. Fue organizada con un objetivo solidario concreto, acompañar la construcción de la primera escuela católica de la zona sur de la ciudad.

Todos los años los artistas se suman mostrando su solidaridad y colaborando para tan importante fin. El riojano Sergio Galleguillo hace ya ocho años tomó la posta del padrinazgo artístico de la Serenata. Hoy es padrino de la escuela parroquial y cada año se llega con toda su banda para sumar.

Pascar, el creador del Fogón de los Trabajadores, también es el padrino de la escuela y siempre se involucró en la organización del festival.

La Serenata fue declarada de interés cultural por el municipio capitalino y el Ministerio de Cultura de la Provincia.

Este año con nuevo párroco, el padre Roberto Toledo, la Unión de Padres presenta la XII Serenata a María Reina, bajo el lema “No amemos de palabra, sino con obras”.

Su carisma especial, su canto y su pasión, lo convirtieron en una persona especial dentro del folclore. Con el correr del tiempo, Galleguillo también se convirtió en un vocero de lo que le importa que la gente sepa. “Yo creo que si tenés la posibilidad de subir a un escenario, no lo tenés que desaprovechar. Ahora subo y hago mi política, que no es partidaria sino que es una política social”, comentó Galleguillo en la última entrevista con El Tribuno.

‘Soy un eterno agradecido de San Cayetano y María Reina porque me brindan trabajo de manera constante. Además, me apasiona cantar en esta provincia donde el afecto es permanente‘, acotó el Gallo Galleguillo.

“Todos los años intentamos actuar en este festival solidario, que nos sirve para reconfortar el alma, alimentar los sentimientos, y cargas energías para encarar una nueva temporada. Siempre tenemos que darle un gusto al corazón, y el nuestro es compartir con el público de la provincia. Será una noche mágica, donde musicalmente recorremos gran parte del repertorio”, dijo el Pala Aguilera, integrante de Los 4 de Salta.

“No sé si tengo buena voz, me expreso con el corazón, mi mensaje vislumbra sentimiento, tierra y amor. En el balance general de mi carrera estaré eternamente agradecido, porque recibí más de la cuenta, los intereses corrieron a mi favor. La amistad es el mejor contrato que logré en más de cuatro décadas. Mi posición siempre fue de respeto, honestidad y humildad. Son los valores que me enseño mi padre”, fueron las palabras de Pitín Zalazar.

El humor es su más sincero “cómplice”, las ocurrencias son cotidianas en su vida. El traje de gaucho lo lleva con mucho orgullo por donde se cristaliza su figura. Pitín no solo es una voz auténtica del cancionero, sino un artista preocupado por consolidar en las nuevas generaciones de autores e intérpretes, la evolución interior del hombre de nuestro pueblo.

La feligresía de María Reina convoca a todos a seguir siendo protagonistas de un festival de nivel, vivir una hermosa noche con los artistas en el barrio, y también colaborar con todas las obras parroquiales.