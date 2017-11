Emotiva carta del plantel del Sevilla para Berizzo

El plantel de Sevilla difundió una emotiva carta de apoyo para su entrenador, el argentino Eduardo Toto Berizzo, a quien le detectaron hace pocos días un cáncer de próstata.

“Mister te sobran los huevos para superar todo esto, te has ganado nuestro respeto y cariño y queremos decirte que cuentas con tu equipo”, se destaca en un fragmento de la carta que difundieron todos los integrantes del plantel a través de las redes sociales.

“No estás solo en esta batalla”, agrega el plantel sevillano, del que forman parte los argentinos Franco Vázquez, Gabriel Mercado, Guido Pizarro, Nicolás Pareja, Walter Montoya, Ever Banega y Joaquín Correa.

Berizzo no cambió su programa de trabajo establecido en la semana y dirigió hoy la práctica del Sevilla en la ciudad deportiva, a puertas cerradas después del empate obtenido en el estadio Sánchez Pizjuán (3-3), ante el Liverpool inglés, en un partido de la Liga de Campeones que remontó luego de un 0-3 adverso.

El presidente de Sevilla, José Castro, también ofreció su apoyo para Berizzo en diálogo con el programa oficial de radio que tiene el club.

“Lo importante es que Berizzo está fuerte y a la espera del tratamiento que vaya a seguir. Esa es una cuestión personal y a partir de ahí tenemos que dejar claro que él es nuestro entrenador. No imaginamos ningún escenario en el que no lo sea y vamos a apoyarlo y a volcarnos con él, porque estamos seguros de que su problema tendrá solución. El quiere total normalidad, está animado y lo está llevando con naturalidad”, manifestó Castro.

El mandatario andaluz también aclaró que Berizzo le comunicó la noticia al plantel después del partido ante Celta (sábado 18) y no en el entretiempo del duelo ante Liverpool, tal como trascendió en algunos medios locales.

“Ya lo sabíamos desde hace 15 ó 20 días. El se lo dijo a los jugadores después del partido contra el Celta y era algo que teníamos que trasladar. Eduardo fue quien lo decidió y no quería mezclarlo con el partido de ayer”, cerró

.