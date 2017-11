“Que mi hermano aparezca con todos sus compañeros”, dijo la hermana de Cristian, uno de los tripulantes salteños

“Por favor esperamos un milagro. Que mi hermano aparezca con todo sus compañeros. Lo queremos de vuelta con nosotros” fueron las palabras de Elena Alfaro, hermana de Cristian Ibañez uno de los siete salteños que junto con otras 43 personas son miembros de la tripulación del submarino Ara San Juan que se encuentra desaparecido desde hace 7 días. Visiblemente emocionada y llorando, la mujer expresó la angustia y tristeza que la invaden en este momento “crítico” tal cual lo describió la Armada Argentina por la posible falta de oxígeno en la nave.

‘No quiero estar adentro, quería salir y expresar lo que sentimos, lo que mi hermano no puede decir‘, dijo la hermana de Cristian que tras llegar a la base naval de Mar del Plata no soportó la espera y salió para hablar con los medios que esperaban dialogar con alguno de los familiares. “Siento que estar ahí adentro es como estar esperando un velorio.Yo no lo quiero enterrar a mi hermano... Lo quiero conmigo dijo Elena sin para de llorar.

Tras los últimos partes que difundió la Armada donde se informaba que la situación en este séptimo día entra en una fase crítica, Elena, conciente de esto dijo que “En el fondo siento que va a volver, pero también soy conciente de que el tiempo pasa y que para ellos es crucial” agregó.

“Tengo mucho dolor por las decisiones que se tomaron porque hicieron tanto protocolo. Quisera saber si el protocolo me lo va a devolver. Quisiera saber si el protocolo va a traer a los 44 tripulantes”, finalizó Elena.

Cristian Ibañez

Cristian vive desde hace algunos años en Mar del Palta junto a su mujer, Fernanda Velasco y a su hija de 8 años. Fue reclutado por la Armada cuanto la fuerza vino a Salta a buscar gente.