Los hinchas de Gimnasia y Tiro podrán viajar a Tucumán

Ya se había perdido la costumbre, por eso, el anuncio termina siendo noticia. Lo cierto es que después de varias temporadas, el hincha de Gimnasia y Tiro tendrá la posibilidad de alentar al albo de manera presencial en cancha, ya que la dirigencia de San Jorge de Tucumán, en conjunto con los organismos de seguridad de dicha provincia, decidieron dar el Ok para que el flamante estadio del expreso, el “Angel Pascual Saez”, reciba parciales visitantes en el encuentro que de disputará mañana, a las 17:15, en el Jardín de la República, por la decimocuarta fecha del torneo Federal A, que contará con el arbitraje del correntino Nelson Jorge Sosa.

Lo cierto es que los hinchas millonarios no se quieren perder la oportunidad de volver a hacerle el “aguante” al millonario fuera de la provincia; por esa razón, las diferentes agrupaciones comenzaron a contratar traslados y a convocar a los interesados.

Una de las opciones llega de la mano de la “Dale Albo”, que ofrece el viaje ida y vuelta a Tucumán, sin entrada, a 600 pesos. La partida del micro está prevista para el día del partido a las 11.30 desde el club y los interesados deberán contactarse al número 154815904. Otra agrupación ofrece el viaje a 800 pesos ida y vuelta, sin entrada, pero con una picada para amenizar el periplo. Para más información, contactarse al 154550666.

En otro orden, es sabido que Gimnasia necesita llevarse algo de la vecina provincia para seguir prendido en zona de clasificación. Para la ocasión, Nelson Ibarlucea sería el reemplazante en la zaga central del suspendido Álvaro Cazula (recibió solo una fecha y reaparecerá en el clásico) y el regreso de Raúl Poclaba llegaría para sustituir a Pablo Motta, quien, con un golpe, no sería arriesgado de cara al choque del martes por la noche con Juventud.