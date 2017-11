Presentaron el Dakar y Salta ya se prepara para recibirlo

Cuando la cuenta regresiva del reloj en la página oficial del rally Dakar marcaba 44 días y 23.59 horas, Etienne Lavigne (el director de la competencia) y Marc Coma (el expiloto multicampeón y actual titular deportivo), realizaron una conferencia de prensa en París donde presentaron oficialmente el recorrido de su 40ª edición, que comienza el 6 de enero en Lima, termina el 20 de ese mes en Córdoba y tendrá un recorrido de 9.000 kilómetros. Salta tendrá un gran protagonismo, no solo por sus cuatro pilotos, sino que además será parte de dos etapas.

Los hermanos Kevin y Luciano Benavides serán los principales referentes de la provincia por condiciones y haber nacido en Salta. En el caso del mayor, será el piloto más representativo de la Argentina, en motos.

Además estarán Ramón Núñez (en coches), radicado en esta ciudad desde su niñez y Daniel Domaszewski (en cuatris), quien si bien no reside acá, su hermano construyó su familia en la capital salteña y el piloto pasa parte de su tiempo en estas tierras.

En la capital francesa, Lavigne y Coma indicaron que serán 14 las etapas y los tramos 9 y 10 serán en territorio salteño, pero antes y después habrá “mucha arena, mucha altura y mucho calor”, dijo el excampeón.

Lavigne destacó la dureza de la quinta, entre San Juan de Marcona y Arequipa, en las que se enfrentarán a montañas de dunas durante 30 kilómetros. En la segunda semana serán claves la octava etapa, entre Uyuni y Tuzipa, ya en territorio boliviano, y en Argentina la duodécima, en las dunas de Fiambalá, y la decimotercera, entre San Juan y Córdoba.

Del trazado hablaron Kevin y Luciano con El Tribuno.

“Me sorprendió que en Perú va a ser un día más de arena de lo que pensaba y será un Dakar durísimo”, expresó el mayor de los Benavides.

Tras la presentación, el piloto más ganador de la competencia, Stéphane Peterhansel, dijo que las dunas de Perú se parecen a África. “Es el país que más se acerca”.

“Tal vez se asemeje un poco más al África, a diferencia de las ediciones anteriores, aunque yo competí en Marruecos y no por donde pasó la mayor parte del Dakar cuando se corría en ese continente”, comentó Benavides.

“Me llevo bien con la arena, me gusta aunque hay que tener cuidado”, agregó.

En cuanto al tramo clave de la competencia, Kevin analizó: “La carrera se va a definir en Argentina y hay que hacer una carrera correcta en Perú, pero especialmente estar bien ubicado al salir de Bolivia”.

Luciano, el menor de los hermanos, también contó cómo vive la previa de su primer Dakar.

“Fue un año de aprender a navegar y demás cuestiones del rally. En España estuve haciendo navegación y la verdad que estuve muy bien, aprendiendo de a poco. En el Dakar no me voy a volver loco. Voy a estar pensando en navegar prolijo y llegar”.

Los hermanos competirán para marcas rivales, Luciano en KTM y Kevin en Honda. “La rivalidad se nota. Los equipos no quieren que hablemos de temas puntuales y somos profesionales, pero también somos muy compañeros y quiero que le vaya muy bien. Lo veo con muchas chances”.



Las 14 etapas:

Etapa 1 (sábado 6/1). Lima (PER) – Pisco, 272 Kilómetros (31 Esp.)

Etapa 2 (7/1). Pisco – Pisco, 278 kilómetros (267 Esp.)

Etapa 3 (8/1). Pisco – San Juan de Marcona, 502 kilómetros (295 Esp.)

Etapa 4 (9/1). San Juan de Marcona – San Juan de Marcona, 444 kilómetros (330 Esp.)

Etapa 5 (10/1). San Juan de Marcona – Arequipa, 932 kilómetros (267 Esp.)

Etapa 6 (11/1). Arequipa – La Paz (BOL), 758 kilómetros (313 Esp.)

Descanso (12/1). en La Paz

Etapa 7 (13/1). La Paz – Uyuni, 726 kilómetros (425 Esp.)

Etapa 8 (14/1). Uyuni – Tupiza, 584 kilómetros (498 Esp.)

Etapa 9 (15/1). Tupiza – Salta (ARG), 754 kilómetros (242 Esp.)

Etapa 10 (16/1). Salta – Belén, 795 kilómetros (372 Esp.)

Etapa 11 (17/1). Belén – Fiambalá/Chilecito, 746 kilómetros (280 Esp.)

Etapa 12 (18/1). Fiambalá/Chilecito – San Juan, 791 kilómetros (522 Esp.)

Etapa 13 (19/1). San Juan – Córdoba, 927 kilómetros (368 Esp.)

Etapa 14 (sábado 20/1). Córdoba – Córdoba, 284 kilómetros (119 Esp.)