El cuervo solo piensa en Talleres de Perico

Central Norte, en la antesala de su primer partido de play offs, está abocado a lo que será el duelo frente a Talleres de Perico, al que visitará en Jujuy, mañana, a partir de las 21.30.

El plantel y cuerpo técnico azabache están enfocados netamente en ese trascendental duelo con el expreso periqueño, aún con los problemas económicos que atraviesan a cuestas, dado que la dirigencia no cumplió con la promesa de pago pautado para esta semana, debido al retraso de subsidios que hay de parte del Gobierno.

La situación no es agradable para los jugadores. Muchos tienen familia y obligaciones que cumplir; pero, a su vez, entienden que los dirigentes del club de la Entre Ríos no cuentan con los fondos necesarios.

El hambre de gloria que tiene el grupo se antepuso, por ahora, dejando de lado el retraso salarial, aunque no es fácil.

En cuanto a plano futbolístico, Norberto Acosta tendría el once titular definido para enfrentar a Talleres en Perico.

La buena noticias para el técnico cuervo es que finalmente podrá contar con Facundo Galarza, quien estaba en duda por un golpe en la rodilla. El volante central volvió a los trabajos ayer y sería de la partida.

Otra duda que habría resuelto el Cepillo Acosta, al menos en lo que mostró en la práctica, es la inclusión de Leonel Formaggioni en la defensa, reemplazando a Tomás Armella.

De esta manera, el cuervo formaría en Jujuy con: Maino; Vega, Turus, Formaggioni y Ayejes; Vargas, Galarza, Ávalos y Cáceres; Ceballos; Puntano.

El plantel realizará hoy su último entrenamiento matutino y por la tarde viajará a la localidad de Palpalá, donde armará su búnker.