En Juventud esperan por el Ratón Ibáñez, Pave y Medina

Juventud Antoniana ingresó en una recta del torneo, en su primera etapa, en la que no puede dar ningún tipo de ventaja. El equipo santo está obligado a sumar los 15 puntos en juego, de aquí hasta el final de esta ronda del Federal A, por lo que el DT Víctor Godoy aun no definió el equipo para el partido de mañana frente a Guaraní Antonio Franco de Posadas, en el estadio Padre Martearena, desde las 22. El DT espera las recuperaciones del arquero Diego Pave, el volante Carlos Medina y el atacante Gustavo “Ratón” Ibáñez. Tanto Pave como Medina arrastran molestias musculares; mientras Ibáñez se recupera de un golpe en una de sus rodillas, pero el mismo jugador adelantó que “está para jugar” contra los misioneros. Y los tres serán probados hoy para decidir si podrán ser de la partida mañana. Ante el panorama que se presenta en el santo por las lesiones, Gonzalo Menéndez y César More cumplieron sus sanciones y ambos están para reaparecer. Claro que Godoy también debe definir el reemplazante de Adrián Reta (suspendido).