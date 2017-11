La Selección argentina de básquet juega desde hoy su propia eliminatoria

Como en el fútbol, pero en básquet, el seleccionado argentino iniciará hoy su camino hacia la Copa del Mundo China 2019, cuando enfrente a su par de Paraguay, en el marco de la primera fecha de una eliminatoria americana, que es novedad para el ámbito FIBA.

El encuentro, correspondiente a la zona A, se iniciará a las 21.15 en el Superdomo de la ciudad de La Rioja, televisado por TyC Sports.

A imagen y semejanza de lo que ocurre en el fútbol, el básquetbol dirimirá ahora sus clasificados a las distintas citas mundiales a través de diferentes ventanas eliminatorias.

“A mí que soy futbolero me gusta más así. Tres entrenamientos y a la cancha a jugar”, apuntó Nicolás Laprovíttola, quien casi con seguridad será el base titular del quinteto albiceleste ante la ausencia de Facundo Campazzo, que permanece en el Real Madrid, que está disputando la Euroliga.

“Lo bueno es que no pasamos tanto tiempo concentrados, alejados de nuestras familias. Después hay que asimilar los sistemas y tácticas más rápido”, aseguró el alero marplatense Marcos Mata, figura de San Lorenzo, bicampeón de Liga Nacional (LNB), que vuelve a vestir la camiseta del representativo nacional después de casi tres años.

“Para nosotros está experiencia también es un aprendizaje. Hay que intentar no sobrecargar de información a los jugadores y darles lo justo”, destacó el técnico Sergio Hernández.

Además, el ala pivote y capitán, el experimentado Luis Scola (máximo goleador histórico del seleccionado con 2.431 puntos en 148 partidos oficiales) viene con rodaje y competencia, a partir de su flamante incorporación al Shanxi Brave Dragons de la Liga de China.

Entre los jugadores que actúan en el extranjero, además de Scola y Laprovíttola (viste la camiseta de Zenit San Petersburgo de Rusia), fueron convocados el pivote Marcos Delía (UCAM Murcia) y el escolta Lucio Redivo (Bilbao Basket), que participan de la competitiva Liga ACB de España.

Por su parte del rival, Paraguay, se conoce muy poco. El equipo guaraní es dirigido por Luis Oroño, otrora figura del seleccionado argentino y de Ferro en la década del 80, que además es el suegro de Emanuel Ginóbili.

Cómo se juega este torneo

La primera fase se disputará ahora en noviembre y luego en febrero y junio de 2018, con formato de ida y vuelta. Los tres primeros clasificarán a la segunda instancia, en la que se decidirán los siete equipos clasificados para la Copa del Mundo 2019.

Los grupos son:

A: Uruguay, Argentina, Paraguay y Panamá.

B: Venezuela, Chile, Colombia y equipo a confirmar.

C: México, Puerto Rico, EEUU y Cuba.

D: Islas Vírgenes, Canadá, Bahamas y Dominicana.