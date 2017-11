Benjamín Vicuña y el encuentro con Pampita, la China Suárez y Pico Mónaco

Benjamín Vicuña se refirió al encuentro que tuvo con su ex, Carolina Pampita Ardohain y sus respectivas parejas, Eugenia la China Suárez y Juan Pico Mónaco, este lunes en Uruguay durante el fin de semana largo.

‘Es una familia que se pone de acuerdo y se encuentra para cumplir como padres‘, dijo el actor en referencia a las fotos que se filtraron en las que se ve que él y su novia llegan al hotel donde estaba la jurado del Bailando con el ex tenista, para retirar a sus hijos y se saludan todos amablemente.

Luego, explicó que el encuentro ‘fue algo natural‘, que ‘ya ha pasado miles de veces‘, solo que esta vez había habido cámaras para registrarlo: ‘Es algo que pasa hace dos años y está totalmente naturalizado‘.

Sobre la imagen que se había filtrado días antes, en la que se lo ve con su pareja y su ex en un micro del aeropuerto, antes de partir a Punta del Este, dijo que efectivamente fue algo raro, pero se lo atribuyó a las circunstancias y no a las relaciones entre ellos: ‘Los buses son incómodos, hay que estar ahí con las fotos, un niño que se trepa como el Hombre Arañaà‘.

Al ser consultado sobre las repercusiones de las fotos de los cuatro juntos, aseguró no haber visto ni escuchado nada debido a cuestiones de tiempo. Además, se refirió a la pelea entre la China y su ex amiga, Gimena Accardi: ‘Es algo complicado, sé que se tienen mucho cariño y es una historia larga, no puedo hablar por ella, pero me da pena lo que está pasando. Eugenia está triste‘.

El fin de semana, Pampita había ido a pasar unos días de descanso con sus hijos Benicio, Bautista y Beltrán y Pico Mónaco a Punta del Este, donde casualmente también había ido Vicuña con su novia. El lunes, el chileno fue a buscar al hotel donde estaba su ex a los pequeños con la China para llevarlos a pasear y en ese momento los fotógrafos captaron el ¿incómodo? encuentro familiar.