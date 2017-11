Cargenllo a los familiares del ARA: "Sepan que no están solos"

Pocas horas antesdel último comunicado de la Armada, monseñor Mario Antonio Cargnello, arzobispo Salta, difundió con un video el apoyo de la comunidad cristiana a los familiares y amigos de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, especialmente a aquellos que son de la provincia pues siete de los tripulantes son salteños.

"Queremos llegar a nuestros queridos amigos y familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, de modo particular a las familias que están en Salta y que son salteñas, para expresarles la unidad de toda la comunidad cristiana que peregrina en Salta. Su mirada tendida hacia el horizonte buscando una respuesta es nuestra mirada. Todos nos confiamos en Dios. Los momentos son difíciles, pero que no perdamos la esperanza es lo que pedimos al Señor del Milagro y a su madre nuestra señora la Virgen del Milagro. Que ella haga el milagro de que la esperanza no se apague y que se encuentre con vida a nuestros hermanos. Sepan que no están solos. Solo podemos ofrecerles nuestra unidad, nuestras plegarias, nuestro reconocimiento, pero sepan que también se lo damos de corazón, estamos con ustedes unidos en la misma fe, unidos por esta esperanza que se recrea. Que el Señor nos acompañe. “

Los tripulantes salteños en el Submarino ARA San Juan son siete: el suboficial segundo Víctor Marcelo Enríquez, de El Quebrachal, cabo principal Jorge Eduardo Valdez, de Hipólito Yrigoyen., suboficial segundo Roberto Daniel Medina, de Atocha, Ramiro Arjona, de Campo Quijano, cabo primero Luis Carlos Nolasco, de Salta, Ccabo principal Sergio Antonio Cuéllar y cabo principal Cristian David Ibáñez.