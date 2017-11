"El submarino no tiene caja negra, la caja negra es el submarino", dijo la jueza Yáñez

Marta Yáñez, la jueza federal de Caleta Olivia que investiga la desaparición del ARA San Juan, afirmó hoy que "el submarino no tiene caja negra, la caja negra es el submarino", tras la conferencia de prensa del vocero de la Armada, Enrique Balbi, que indicó que se reportó una explosión en el área de tránsito del sumergible.

Aunque la Armada brinda explicaciones diarias sobre el operativo de búsqueda y los indicios sobre lo ocurrido con el submarino "en términos lo más delicados posible, ¿qué podemos presumir?" se preguntó hoy Yáñez ante Télam en su despacho.

Si bien Balbi afirmó que "se produjo un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente en una explosión", la jueza explicó que su "objetivo es investigar las causas que motivaron la explosión" y agregó que "se trata de una causa inédita en la Armada Argentina".

"Balbi explicó que hubo una explosión, ahora se trata de saber si hay restos del submarino porque el submarino no posee caja negra, la caja negra es el submarino", dijo la magistrada en diálogo exclusivo con este enviado especial.

La jueza confió que "internamente estaba expectante, pero dadas las características de lo que sucedió, si la Armada dice que hubo una explosión… ¿qué podemos presumir?".

Yañez también aclaró que los dichos del vocero de la Armada "aún no están incorporados al expediente porque no nos llegaron como versión oficial. La Justicia aún está en un proceso de investigación preliminar" en la causa por la desaparición del submarino, cuyo último contacto con la base de operaciones fue el 15 de noviembre a las 7.30 cuando estaba en el mar argentino a la altura del Golfo de San Jorge.

La magistrada señaló que "la Armada colabora con todas las requisitorias de la Justicia".

Por su parte, el fiscal Lucas Colla, que interviene en la investigación, informó a Télam que la causa está caratulada como "averiguación de ilícito".

"Es fundamental la sensibilidad de la información, no hay que especular porque eso le hace mal a las familiares", dijo respecto del último parte oficial de la Armada.

También aseveró que lo dicho por el vocero de la fuerza "no modifica la carátula del expediente". "Una causa penal indaga sobre cuatro preguntas: ¿qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó y dónde pasó?. Nosotros sabemos el dónde y el cuándo", agregó.

"Hay 44 familiares que necesitan que se les digan las cosas, y quieren saber la verdad", concluyó.