Guillermo meterá tres cambios ante Rosario Central

Boca Juniors iría con tres cambios para visitar el domingo a Rosario Central por la Superliga, respecto del equipo que enfrentó a Racing en La Bombonera, aunque el once titular tomará forma en la práctica de fútbol que mañana supervisará el entrenador Guillermo Barros Schelotto.

Las variantes serian las ya confirmadas de Walter Bou por el lesionado Darío Benedetto; la vuelta de Edwin Cardona -cumplió una fecha de suspensión- por Cristian Espinoza; y la duda de Leonardo Jara con una contractura en el recto anterior derecho, quien sería reemplazado por Gino Peruzzi.

El posible equipo para jugar en Rosario formaría con Rossi; Peruzzi, Goltz, Magallán y Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Bou y Cardona.

En cuanto a Bou, se sabe que Guillermo tuvo una charla en privado con el delantero, a quien le recalcó que más allá de la llegada en enero próximo de Wanchope Abila y la posible vuelta de Carlos Tévez, en estos tres partidos que quedan antes del receso Bou tiene una gran oportunidad de pelear un lugar.



Ahora el panorama es otro y en el círculo intimo de Bou piensan que es la gran oportunidad que tiene para volver al nivel de fines de 2016 y el verano de este año, cuando fue titular y convirtió varios goles.

Boca se entrenó esta mañana en la Bombonera, pero Guillermo no paró un posible equipo y el entrenamiento se basó en ejercicios tácticos y de definición.

El plantel boquense volverá a entrenarse mañana desde las 9.30 en Casa Amarilla. Al término de la práctica, hablará en rueda de prensa Guillermo Barros Schelotto.

En otro orden, allegados a la dirigencia de Boca confirmaron que el club contrató por 120.000 dólares al juvenil Nicolás Castro, procedente de Newell’s Old Boys. El futbolista tiene 17 años y está en la Selección nacional de esa categoría.