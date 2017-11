Cocca: “Aún no decidí si va a jugar Lisandro López”

Diego Cocca, entrenador de Racing, puso en duda este jueves la participación como titular de Lisandro López en el clásico del próximo sábado ante Independiente, por la fecha 10 de la Superliga, durante la conferencia de prensa que brindó en forma conjunta con su par del rojo, Ariel Holan.

“Aún no decidí si va a jugar Lisandro (López)”, declaró el técnico de la academia en el marco de la exposición junto a Holan, organizada por los responsables del torneo local.

No obstante, Cocca sostuvo que todavía no definió “el equipo” titular ya que mañana, en el último entrenamiento previo al clásico, continuará con las pruebas para definir a los titulares.

“Mañana (viernes) seguiremos probando alternativas. Todavía no he decidido el equipo”, aseguró.

En la misma línea, Cocca deslizó la posibilidad de jugar con tres atacantes con el objetivo de no dejar afuera del once inicial a Lisandro López o Enrique Triverio en un hipotético tridente ofensivo que completaría Lautaro Martínez.

“Es un posibilidad jugar con tres delanteros. Eso es algo que veremos mañana y que lo decidiremos en base de lo que sea lo mejor para el partido”, dijo.

Sobre el armado del equipo de cara al choque ante el clásico rival dio a entender que los que comenzaron como titulares ante Boca Juniors (2-1) por la fecha pasada tienen grandes chances de arrancar ante el rojo.

“Me guío mucho por lo que hacen los jugadores dentro de la cancha y ante Boca mostraron actitud y compromiso y quiero que el próximo sábado vuelva a pasar lo mismo”, aseveró.

Cocca también analizó las cualidades de los futbolistas del rojo. “Independiente juega muy bien y se va a querer hacer dueño de la pelota, pero nosotros los presionaremos porque seremos locales y siempre tenemos la iniciativa de ir a buscar el partido”, sostuvo.