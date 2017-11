Suerte dispar para Magnus en el Nacional C

La segunda jornada del torneo Nacional C de handball indoor, que se lleva a cabo en San Juan, separó a los mejores y a los peores conjuntos de la competencia y Magnus, el representante salteño, corrió suerte dispar en sus dos ramas.

Los varones ganaron los tres partidos que jugaron y clasificaron primeros en el grupo D, mientras que las chicas perdieron dos encuentros y empataron el restante, ahora jugarán del noveno al undécimo puesto.

La campaña de los chicos comenzó con una gran victoria sobre Independiente de Chivilcoy por 25 a 23, continuó por la racha positiva ante Independiente de Santo Tomé (Corrientes) por 30 a 24 y cerró la fase de grupos con otro triunfo, esta vez ante Chaco For Ever por 22 a 21.

Al clasificar primeros y sumarse al lote de los candidatos al ascenso al Nacional B, los salteños de Magnus esperaban anoche por el rival en la próxima fase (el segundo de la zona A), que podían ser CAIH (Club de Amigos) de Tucumán o Club Púguil Landini de San Juan. Ese enfrentamiento será, en principio, en la jornada de hoy a las 17.30.

El camino de las chicas fue el siguiente: derrota ante Sportivo Rivadavia de Jujuy por 25 a 18 en el debut; empate 21 a 21 ante Club de Amigos de Tucumán (CAIH) y otro traspié, aunque en este caso ante Alianza de San Juan, por 21 a 17.

El sistema de juego

En ambas ramas ascenderán los dos primeros puestos a la divisional B, mientras que del tercero al séptimo mantienen la plaza. El resto de los equipos jugará los regionales.

Por ese motivo el encuentro de los caballeros en la jornada de hoy será clave de cara al ascenso. Una victoria les asegurará mantener la categoría y si es que continúan avanzando, podrán disputar el título, aunque lo primordial será el ascenso.