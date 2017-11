Un automóvil terminó en la plazoleta frente al mercado Cofruthos

Desde las 5 de la mañana el Volkswagen Gol se encuentra en el lugar con sus dos ruedas delanteras desinfladas. Todavía no se sabe cómo terminó en ese lugar.

Nadie sabe todavía cómo terminó el Volkswagen Gol en el medio de la plazoleta que está justo en frente del Mercado Cofruthos. El vehículo se encuentra en ese lugar desde las 5 de la mañana con sus dos ruedas delanteras totalmente bajas y desinfladas. La primera hipótesis que maneja la policía que se llegó hasta el lugar es que el conductor se quedó dormido cuando transitaba por la avenida Paraguay y se fue derecho a la plaza; la segunda es que sufrió un desperfecto mecánico (reventón de algún neumático), pegó contra el cordón y se subió a la plazoleta; y la tercera es que venía alcoholizado, realizó una mala maniobra, y terminó en ese lugar. “Todavía no sabemos qué pasó; manejamos algunas hipótesis, pero hasta que no hablemos con el conductor, no podemos decir nada”, señaló uno de los oficiales de la Policía Vial que se encontraba en el lugar.

En esa plazoleta se encuentra el monumento “Brotes de una nueva conciencia”, ubicado en avenida Paraguay 2.650. La obra tiene forma de un semáforo surgiendo desde abajo de la tierra y fue premiada a nivel nacional por la Agencia de Seguridad Vial.