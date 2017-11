"El salteño tiene un paladar privilegiado en el país", dice la sommelier Lorena Ramos

"Es una presentación que intenta acercar un poco más el público a las nuevas propuestas de las bodegas para este verano, donde priman los vinos rosados, blancos y espumosos", explica la sommelier Lorena Ramos Lico, organizadora del evento y movilizadora de varias actividades relacionadas. "Tenemos 24 bodegas de la Argentina, entre las que están las más importantes de Salta, Tucumán, Mendoza y La Rioja. Cada bodega presenta una novedad como el esposo de Domingo Molina, un novedoso Gata Flora espumoso", cuenta Lorena. "Hace varios años que hacemos estos eventos con la idea de aportar una herramienta que sirva a la gastronomía y al consumidor. Esto lo fusionamos con gastronomía local de productos autóctonos y buena música", dice.

"Lo que busca el consumidor hoy es probar vinos espumosos que antes se hacían solo de pinot noir o chardonnay y hoy se logran con un blend de blancos o torrontés. Las tendencias son vinos frescos para el verano, buscando la armonía entre la frescura y su parte dulce. También hay una tendencia mundial de presentar los vinos no solo en ferias formales solo para consumidores conocedores, habituados a reconocer etiquetas, sino a poner "estaciones de vino' donde el consumidor tiene todas las etiquetas y ante el impacto visual lo prueba. Y, de ahí, cuando lo reconoce en la vinoteca ya sabe lo que quiere consumir", dice Lorena.

Para la sommelier, las búsquedas de las bodegas han abierto el mercado a otras generaciones y a un público que tradicionalmente no era el principal del vino. "Se ganó muchísimo mercado, sobre todo entre las mujeres, con cosechas tardías, dulces rosados y blancos, espumosos que ya no se restringen solo a las fiestas sino que se consumen todo el año porque es un caldo versátil, con el que se pueden hacer buenos maridajes con platos de cualquier estación del año y no solo en las celebraciones. Esto abrió el mercado a tendencias que en los próximos años se verán reflejadas en el consumo de rosados y espumosos", adelanta.

También asegura que en Salta "cambió muchísimo el lugar que se le da al vino, por ejemplo, en los restaurantes, donde hoy encontramos cabas. El consumidor salteño en la Argentina es uno de los más conocedores de vinos, con un paladar privilegiado por buenos vinos como el vino de altura. Sabe reconocer el "torroir' de los caldos, lo que es muy buscado, ya que el "terroir' habla de dónde nace cada cepa", dice.