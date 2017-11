Ricardo Sáenz: "En el país hubo una matriz de corrupción nunca antes vista"

Ricardo Sáenz, fiscal general N§ 2 ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, disertará hoy en esta ciudad en el marco de la VIII edición del ciclo "Claves para interpretar a la Argentina", que organiza la Fundación Federalismo y Libertad, con el apoyo de la fundación Friedrich Naumann, en el hotel Sheraton. Se trata del primer funcionario de la Justicia que determinó que al fiscal Alberto Nisman lo asesinaron e impulsó la marcha "18F" que se realizó para homenajear a su colega muerto en confusas circunstancias, el 18 de enero de 2015. Con el mismo énfasis con que pronunció aquella sentencia pública, Sáenz ratifica hoy con más fuerza esa teoría.

Crítico mordaz del kirchnerismo y de la exprocuradora general Gils Carbó, mantiene un ácido enfrentamiento con el juez federal Daniel Rafecas, quien desestimó la denuncia de Nisman contra la expresidenta Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento de los sospechosos iraníes que habrían participado del atentado en la AMIA en julio de 1994. El tiempo parece haberle dado la razón, porque hoy Rafecas está a un paso de ser sometido a juicio político por impulso del gobierno macrista. "La decisión del juez Rafecas fue muy cuestionada a partir del archivo de la denuncia que Nisman iba a presentar en vísperas de su muerte. Esa conducta coincidía con la postura del gobierno anterior, que nos decía de todas las maneras posibles que la denuncia era un bodoque", expresó Sáenz al ser entrevistado porEl Tribuno. Y agregó: "Han dicho cualquier cosa, especialmente el exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien dijo que Nisman era un turro y toda la campaña que hicieron para desprestigiarnos de todas las maneras posibles". A su juicio la campaña del kirchenerismo "siempre estuvo dirigida no en atacar tanto a Nisman, sino a deslegitimar su denuncia. Yo dije hace un año y medio que lo mataron y lo firmé en la causa y lo sigo sosteniendo", afirmó.

Al referirse al proceso que se inició contra Rafecas señaló que hay una serie de elementos que desconoce y que están siendo materia de análisis por parte del Consejo de la Magistratura. "Lo que hay que recordar es que a un juez no se lo puede perseguir por el contenido de su sentencia. Si bien su resolución es muy discutible jurídicamente, lo que seguramente se quiere ver es si hubo otra conducta o una connivencia con algo o alguien en su proceder", señaló el fiscal. Cuando se le consultó si la Justicia está asociada al gobernante de turno, respondió en estos términos: "A veces tendemos a generalizar. Es difícil afirmar que las resoluciones cuestionadas coinciden con el poder de turno, pero lo que uno observa son hechos que pasan. Es decir, procesos penales que avanzan, que retroceden, que son retenidos durante unos años y después salen, y procesos que ahora desencadenan allanamientos espectaculares, indagatorias y detenciones. Cuando vamos al detalles vemos que son causas denunciadas hace siete u ocho años y que de repente resucitan". Sáenz explicó que eso se notó con la salida del gobierno Menem y luego con Cristina Kirchner. "No hay más que recordar, por ejemplo, los sobreseimientos del juez Oyarbide y del expresidente Néstor Kirchner por enriquecimeinto ilícito. Se hizo una pericia así nomás, se archivó y el fiscal no apeló. Eso también hay que recalcarlo, porque las resoluciones quedan firmes cuando los fiscales no apelan".

Frente a lo expuesto, sostuvo que los jueces tienden a no juzgar al gobernante cuando está en el poder. ¿Es ahí cuando la Justicia empieza a perder independencia?, se le inquirió. "Y sí. Si bien no es una denuncia expresa a la falta de independencia, pero cada caso que no se avanza es porque el personaje está en el poder. Un claro ejemplo es lo que ocurrió con el exministro Julio De Vido y con el exvicepresidente de Amado Boudou", respondió.

"Hay una marcada coincidencia de que en el Gobierno kirchnerista hubo una matriz de corrupción nunca antes vista en el país", sentenció el fiscal Sáenz al referirse a otro de los temas que abordará en la conferencia de hoy. Puso como ejemplo dos casos emblemáticos: la corrupción en la obra publica y en Fútbol para Todos. "Hubo una suerte de asociación para generar estas maniobras fraudulentas y lo que se advierte es que esa matriz de corrupción se repite en las distintas causas que se están investigando", refirió.