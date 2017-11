Oscar Martínez, condecorado por la Academia Argentina de Letras 

‘Esto sí que no estaba en el bolillero, como puede ser un Oscar o el premio del Festival de Venecia‘, compartió ayer Martínez su sorpresa con LA NACION, la misma con la que puede recibir la noticia el mundo literario. Y agregó: ‘Más bien lo vivo desde mi condición de amante de la literatura, si bien he escrito algunas obras, soy una especie de escritor frustrado. La narrativa ha sido una asignatura que en mis años de juventud consideraba posible. No deja de congratularme que a la vuelta de la vida me honren con esto. Veré si me da el piné‘.

Actor, autor y director teatral, Martínez ostenta resonantes éxitos en teatro, cine y televisión. Es autor del ensayo Ensayo general y las piezas teatrales Ella en mi cabeza, Días contados y Pura ficción.

Un dramaturgo que juega con las contradicciones

En la AAL ocupará el sillón de otro dramaturgo, Ventura de la Vega (1807-1865), y su presencia cumplirá con uno de los objetivos fijados desde la creación de esa entidad en 1931: promover el teatro nacional. ‘Habíamos advertido que esta faceta de las letras, que son el cine y el teatro, no estaba representada en la Academia y que se necesitaba una figura de particular relieve‘, contó el presidente de la AAL, José Luis Moure, consultado sobre los criterios de la elección de Martínez.

Además de sus cualidades profesionales, Moure destacó que ‘Martínez es un hombre de vasta cultura, de criterio y juicio crítico, muy reflexivo y preocupado por la educación‘. Y recordó que no es la primera vez que se incorpora a una figura ajena a la literatura -también la Real Academia Española tiene en su cuerpo a los actores José Luis Gómez y Manuel Gutiérrez Aragón-. Fueron académicos de la AAL médicos como Bernardo Houssay y Luis Federico Leloir, y hoy también hay un ingeniero, Horacio Reggini.

Otra noticia sorprendió a Martínez: esta designación implica que integrará automáticamente la Real Academia Española como miembro correspondiente. ‘Vamos a ver cómo me calzo esos dos trajes‘, bromeó.