Desacertado ejemplo de Basavilbaso sobre la jubilación mínima: comparó la de argentina con la finlandesa

El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Emilio Basavilbaso, comparó hoy a las jubilaciones locales con las de Finlandia al señalar que el país nórdico ‘utiliza una fórmula similar‘, y aunque aclaró que no tenía a mano los valores que se perciben en ese país, afirmó que las de Argentina ‘son más altas que las del resto del mundo y de la región‘, según publicó El Cronista.

Sin embargo, el ejemplo mencionado por el funcionario no parece ser el mejor. Según explica la página de Internet de la agencia gubernamental encargada de la seguridad social en Finlandia (KELA, por sus siglas en inglés) en ese país conviven dos sistemas: un primero vinculado a los ingresos de los trabajadores (similar al de AFJP que existió en Argentina) y un segundo relacionado con la prestación mínima que se garantiza a todos los residentes.

Actualmente la remuneración mínima garantizada en Finlandia es de 753,58 euros, que equivalen a $ 16.164.

Estos dos sistemas confluyen cuando el trabajador se jubila a los 65 años generando el que será su ingreso definitivo. Pero aquellos habitantes que no hayan aportado al primero de los sistemas tienen, no obstante, una pensión de vejez que otorga el régimen general.

Expresado en términos porcentuales podría decirse que la jubilación mínima finlandesa es un 123% más alta que la argentina.