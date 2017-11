La emotiva carta que la mujer del salteño Jorge Valdez le escribió por Facebook

El último parte de la Armada indica que el submarino aún no pudo ser localizado. Entre tanta incertidumbre y pesar, los familiares de los tripulantes expresan sus sentimientos de tristezas a través de las redes sociales.

Adriana Ortiz, esposa de Jorge Valdez, uno de los siete salteños que se encuentra en el submarino ARA San Juan, le escribió una emotiva carta a través de su cuenta de Facebook.

“Es triste pensar que realmente no tendrías que haber estado ahí. Te mandaron en lugar de un compañero tuyo siendo que vos tenías que presentarte el 13 de noviembre en Bs As.para cumplir con la campaña antártica. No les importo que teníamos que escriturar para la compra de nuestra casa. Te pedí cuando llegaste a Ushuaia que pidas permiso para volver y así poder escriturar y sobre todo para estar para el cumple de nuestra pequeña. Muy triste me dijiste que no te dejaban. Eso no me lo puedo sacar de la cabeza y hoy lo último que me quedo tuyo es el audio cantándole el feliz cumpleaños a nuestra pequeña. No me hago a la idea que no volverás, jazmín me dice que hoy venís y se me parte el corazón. Se que debo seguir adelante por ella, pero es duro muy duro. TE AMO MI AMOR”.

En las últimas horas el presidente Macri se comprometió a la realización de “una investigación seria, profunda, que arroje certezas de por qué ha sucedido lo que estamos presenciando”. Paralelamente Rusia también se sumó a la búsqueda que continúa de manera intensa para tratar de ubicar la nave que lleva 9 días desaparecida.