Se detectaron precios engañosos en un supermercado céntrico

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor municipal informó que en reiteradas oportunidades se detectó que un supermercado, ubicado en peatonal La Florida, realizaba prácticas que afectan a los consumidores.

Las últimas se refieren a promociones enviadas vía Facebook sobre cortes de carne a precios promocionales. No obstante, cuando los consumidores concurrían a la sucursal, ya no había stock de varios cortes. La queja fue presentada por un cliente que se dirigió al comercio a las 8.30 y no encontró algunas de las ofertas promocionadas.

Asimismo, se observó que algunos productos tenían dos precios distintos y otros aparecían con un precio exhibido en la góndola y otro diferente al momento de facturarlo en caja. En este último caso, el comercio tuvo que devolverle al consumidor la diferencia, además de registrar el hecho en el libro de quejas.

Por todos estos motivos, la dependencia municipal aconseja prestar atención a los importes que se suman en las cajas y en caso de alguna irregularidad, se recomienda tomarle una fotografía y dejar asentado el inconveniente en el libro de quejas en procura de que mediante sanciones los comercios cambien las políticas de venta.