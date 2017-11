Gremios marcharán el 29 al Congreso para rechazar las reformas laboral y previsional

El moyanismo, la Corriente Federal de los Trabajadores, las dos CTA y organizaciones sociales confirmaron hoy que se movilizarán el próximo miércoles al Congreso para manifestar su rechazo a los proyectos de reforma laboral y previsional, a los que calificaron como un "feroz ajuste".

Los sindicalistas fijaron la fecha de la marcha durante un encuentro que mantuvieron en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense, encabezado por Pablo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (Bancarios) y Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores).

De esta forma, el miércoles a las 15 se concentrarán en las puertas del Congreso afiliados de sindicatos del moyanismo como Camioneros, Judiciales, Canillitas y Peajes; de la Corriente Federal de los Trabajadores, entre ellos Bancarios y Curtidores; de la CTA de los Trabajadores, como los docentes de Ctera y Suteba, e integrantes de organizaciones sociales como la CTEP y la CNCT.

Allí repudiarán el proyecto de reforma laboral, que de todos modos se encuentra trabado en el Congreso luego de que el bloque de senadores del PJ reclamara que la CGT unifique una postura frente a la iniciativa, luego de que el moyanismo manifestara su oposición.

También rechazarán el proyecto de reforma previsional, que implica un cambio en la fórmula por la cual se calculan los aumentos automáticos, y que podría tratarse ese mismo miércoles en el recinto, fecha en la que además jurarán -por la mañana- los 24 senadores electos.

"Resolvimos por unanimidad marchar al Congreso de la Nación para expresar el rechazo a los proyectos de ley que representan un feroz ajuste sobre los trabajadores, jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales, sectores Pymes y economías regionales", sostuvieron los sindicalistas en un comunicado conjunto.

La marcha, explicaron, será además para reclamar a los legisladores "de todos los bloques de ambas cámaras para que no convaliden con su voto este despojo a los sectores populares".

Por último, invitaron "al conjunto del pueblo argentino a participar activamente de esta manifestación en defensa propia".

Estos sectores sindicales marcaron una división con la conducción de la CGT que había acordado con el Gobierno el proyecto de la reforma laboral, luego de lograr que se eliminaran varios artículos que rechazaban de plano.

No obstante, Pablo Moyano y gremios aliados de la CGT persistieron en su repudio a la iniciativa y se acercaron a sectores disidentes como la Corriente Federal y las CTA para activar un plan de lucha, lo que provocó que el peronismo finalmente decidiera meter en el freezer la iniciativa y no tratarla en el Congreso hasta que haya una postura común en la central obrera de la calle Azopardo. .

Frente a ese escenario, los triunviros de la CGT Héctor Daer y Juan Carlos Schmid insistieron en que con la reforma laboral acordada con el Gobierno "no hay pérdidas de derechos de los trabajadores" y adelantaron que la semana próxima expondrán sobre la iniciativa en el Congreso y hablarán con Pablo Moyano.

La Corriente Federal ratificó la necesidad de que el consejo directivo de la CGT, que integran los triunviros Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, convoque otra vez al Comité Central Confederal (CCC) de la central obrera para debatir "la continuidad de un plan de lucha en oposición a las políticas gubernamentales".

Con matices e históricas diferencias, la CTA Yasky y el sector de la corriente Autónoma del exdirigente estatal Micheli también determinaron su "total oposición" a las iniciativas oficiales.

Para las CTA y la CFT, las reformas laboral y previsional son "un claro retroceso de cien años respecto de los derechos conquistados", en tanto Moyano ratificó su oposición al paquete oficial y sostuvo que solo generará "pérdida de conquistas".

El domingo, cuando regrese a Buenos Aires la delegación sindical que participó en Roma en un congreso de centrales obreras mundiales organizado por el Vaticano -clausurado hoy-, comenzarán a instrumentarse los mecanismos de consultas intersindicales y los contactos previos para decidir "temas centrales" en relación con "las diferencias" existentes entre esos variados sectores y en la propia conducción cegetista.

La llamada "mesa chica" de la central obrera se reunirá el lunes en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) de Andrés Rodríguez y, probablemente, determine la convocatoria a un encuentro de consejo directivo que, a su vez, podría fijar la fecha de continuidad del Confederal para profundizar ese debate.