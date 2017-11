Magnus avanzó a semis y sueña con el ascenso

Por el Nacional C, venció a Landini. Hoy juega con Sarmiento.

El equipo masculino de Magnus continúa haciendo un gran papel en el torneo Nacional C de handball que se disputa en San Juan y ayer volvió a ganar para avanzar a semifinales, por lo que está a una sola victoria del ascenso a la B.

Los únicos representantes salteños lograron imponerse en el alargue, por 32 a 31, nada menos que a Landini de San Juan, uno de los equipos que en la previa era firme candidato a obtener el pasaje a la siguiente categoría.

En un duelo muy reñido, que finalizó empatado en tiempo reglamentario, en 27 iguales, Magnus logró el triunfo y esta tarde jugarán ante Sarmiento de Pigüe (que venció a CAIH de Tucumán).

El primero de los objetivos del conjunto provincial ya se cumplió, porque lograron mantener la categoría y ahora irán por más.

Cabe recordar que los chicos ya habían vencido a Independiente de Chivilcoy, Chaco For Ever e Independiente de Santo Tomé, por lo que se habían quedado con el primer lugar de la zona D.