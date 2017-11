La Fórmula Pichetto subiría sólo 5,6% jubilaciones, apenas 0,4 puntos más que la propuesta del Gobierno 

El acuerdo para cambiar la fórmula de ajuste de jubilaciones al que llegó la Casa Rosada con el senador justicialista Miguel Pichetto tiene un impacto más político que económico: representa una mejora de apenas 0,4 puntos con relación al esquema que impulsaba el proyecto original (inflación más 5% del crecimiento del PBI). Así, la fórmula nueva -si finalmente se aprueba- implicaría un aumento de 5,6% en las jubilaciones. Es algo más que el 5,2% que venía proponiendo el proyecto del Ejecutivo. Pero sigue lejos del 12% de aumento que deberían cobrar los jubilados en marzo de 2018 si se mantuviera la fórmula vigente que combina recaudación previsional con el índice salarial, según publicó Ambito Financiero.

Si se vota la fórmula Pichetto, el haber mínimo que cobra la mayoría de los jubilados y pensionados pasaría de los actuales $7.246 que se pagan desde septiembre a $7.659 en marzo de 2018. Un incremento equivalente a $413.

Aplicado a la AUH, el reajuste llevaría la asignación a $1.491 contra los $1.412 actuales.

La propuesta del senador peronista integra dos indicadores para establecer la actualización trimestral de jubilaciones: un 70% de la inflación y un 30% del índice de salarios (llamado Ripte) que publica el Ministerio de Trabajo.

"Queremos volver a una propuesta que tenga que ver con la realidad económica. Proponemos una mejora sustancial, y que el aumento de las jubilaciones se calcule en un 70 por ciento por el índice de inflación y en un 30% con el coeficiente del Ripte", sostuvo Pichetto al defender los cambios que impulsó y que fueron rápidamente aceptados por los negociadores del Gobierno. Quizás la celeridad tenga que ver con que el cambio implica una cesión de recursos fiscales todavía tolerable para los planes oficiales.

La visión del massismo

Una espada técnica del massismo decía ayer que hubiera sido menos controvertido cambiar las ponderaciones dentro de la misma fórmula que rige desde 2008 y se hubiera podido conseguir un ahorro similar con menos costo político. Entre otras cosas porque el reemplazo por un cálculo basado sólo en la inflación tiene como antecedente una recomendación del FMI. Un detalle que no ayuda en las negociaciones.

Ahora, con ayuda de Pichetto encontraron una alternativa más digerible. Aunque las cifras de los aumentos son menos contundentes de lo que parecen. Más aún, cuando los expertos siguen alertando sobre el desfase que se produce al pretender reemplazar un cálculo semestral por otro trimestral en el primer aumento de 2018. Desde el Gobierno aseguran que no se afectará retroactivamente a los jubilados, y que el próximo aumento previsto para marzo 2018 se cobrará en función de la fórmula vigente, que implica un reajuste de 12%. A partir de entonces sí comenzaría a aplicarse el nuevo método de cálculo (el que finalmente se apruebe) en forma trimestral.

Hasta el momento, lo que quedó escrito es que la fórmula nueva (trimestral) reemplazará a la actual (semestral). Así, el ajuste de marzo 2018 se haría en base a los indicadores del tercer trimestre de 2017 y no por los del segundo semestre 2017. Ese desfase implicaría menos ingresos para los jubilados, alertaron.