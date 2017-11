Confirman que la Armada de Estados Unidos pidió "44 salvavidas y ropa de abrigo"

El director de Defensa Civil de esta ciudad, Walter Flores, confirmó que la Armada de Estados Unidos pidió a este organismo "44 salvavidas y ropa de abrigo" para la tripulación del ARA San Juan. “Cuando consultamos para quién era el pedido, nos confirmaron que los requerían para los submarinistas que 'permanecen peridos en el fondo del mar perdidos dentro del ARA San Juan”, dijo Flores.

El funcionario afirmó que lo pedido logró colocarse en el barco, al igual que una "bolsa especial con ropa de abrigo para la teniente". "Tienen la misma fe que nosotros y no estaríamos trabajando si no supiésemos que los íbamos a traer con vida", sostuvo. Los equipos fueron cargados en el Sofhie Siem, el buque petrolero cuya estructura es modificada para el montaje del minisubmarino de rescate habilitado para operar en la profundidad del mar, según publicó La Nación.

Anoche aterrizó el avión ruso Antónov An-124, para sumarse a la búsqueda del submarino ARA San Juan. Este avión, que estuvo en Comodoro Rivadavia en el 2008 para traer turbinas destinadas a la industria petrolera, llegó al país con un grupo de rescate y un vehículo sumergible teledirigido denominado Pantera Plus, que se sumará a la tecnología provista por la Armada de los Estados Unidos.

"Los especialistas del equipo de salvamento marítimo podrán empezar la búsqueda del ARA San Juan aproximadamente dentro de un día", indicó el almirante de la Armada rusa, Vladímir Valúev, a la agencia rusa Sputnik.

El militar destacó la alta preparación y la experiencia de los expertos rusos en el salvamento de submarinos averiados que yacen en el fondo marino. "La capacitación y la experiencia de nuestros especialistas infunden esperanzas de que la operación de búsqueda dé resultados positivos", señaló.

El aparato no tripulado Pantera Plus, capaz de operar a una profundidad máxima de 1000 metros, está dotado de un sonar que escanea el fondo del mar.