Fans salteñas palpitan el show de Maluma en el estadio Delmi

“Una fan enamorada/ es una lágrima besando una sonrisa/ es la que llena su pared con fotos tuyas/ es la que vive como tú, de la poesía”, versaba una letra de 1997 del dúo colombiano Servando y Florentino. Pero estos son los 2000 y ser fan constituye una ocupación que no solo obliga a activarse cuando se aproxima el recital de un cantante. Así lo entiende el grupoMalumaFamily Salta, integrado por cinco jóvenes, dos de capital y tres de Cafayate. Ellas desde 2013 se organizan para pedir insistentemente que las emisoras radiales locales pasen las canciones de su máximo ídolo, contribuyendo así a que él lidere los rankings. Y cuando el colombiano contiende por algún premio a la música en el que tenga incidencia el parecer del público se abocan a maratones de participación por internet o mensajes de texto desde cada casa. Así de dedicado es el trabajo de una fan enamorada.

Guadalupe María Taritolay (17), Aylén Abigail López (17), Luz Amaray Burgos (18), Lucrecia Chuchuy (18) y Belén Arias (28) se conocieron en el trayecto de su devoción por el cantante de reggaeton Maluma. El colombiano vendrá por segunda vez a Salta en el marco de su gira por Argentina y las chicas ya sienten las pulsaciones a mil. Encargaron bandera y remeras con consignas alusivas y están buscando información por las redes sociales para recoger datos que se filtren y les den pistas acerca de sus horarios de paso por el aeropuerto y su lugar de alojamiento. Todas alimentan el sueño de obtener una foto con él y de inmortalizar en un video cualquier mínimo contacto. Tal vez por ello son una familia, porque a este juego sano de admirar a Maluma no todos lo comprenden.

Por una publicidad que diseñó Canal 13 para promocionar a sus meteorólogos conocieron Lucrecia y Guadalupe a Maluma. “La temperatura” fue el primer hit del cantante que desembarcó en Argentina. En el living de su casa Lucrecia movió involuntariamente el cuerpo al rimo de aquel insinuante tema y la ganó por completo la inquietud de esa voz, incluso antes de saber que el colombiano era un joven buenmozo. A partir de allí empezó a escuchar reggaeton. Le gustaban los ritmos latinos como la bachata, pero con Maluma apreció también a otros intérpretes como J Balvin, Reykon, Pibe Bueno, Andy Rivera, Kevin Roldán, Alexis y Fido. Por sobre todo, a Piso 21, la banda que será telonera del show que Maluma dé en el Delmi. Lucrecia este año termina el secundario, con excelentes notas, en el colegio América Latina. Allí también llevó su pasión por este género. “A mis compañeras las hice fanáticas de él. Ellas cuando vieron que yo lo escuchaba lo empezaron a seguir también”, recuerda. Lucrecia es asidua usuaria de Twitter, Instagram y Facebook. Por allí rastreó a un club de fans oficial de Buenos Aires y ellos la pusieron en contacto con sus congéneres salteñas.

El año pasado las cinco, junto a otras dos integrantes que dejaron el grupo por cuestiones personales, fueron al estadio Delmi a disfrutar de su primer encuentro con su ídolo. El 22 de junio, a las 22, Lucrecia dice haber constatado que Maluma en vivo “suena espectacular”. “Me impresionó que cantaba igual a como suena en los videos y grabaciones porque hay varios artistas a los que les ‘hacen’ la voz para los discos y uno al ir a verlos se desilusiona un montón, pero Maluma canta igual”, comenta a El Tribuno.

Aquella oportunidad llevaron una bandera y corearon letras afuera del hotel Sheraton, donde el artista pasó la noche, y permanecieron allí horas y horas hasta que llegaron los músicos del cantante, con los que sí tuvieron un contacto cercano. El colombiano, por su parte, solo accedió a saludar por el balcón de su suite. Sin embargo, las chicas no se desaniman y apuestan a que harán acontecer el máximo anhelo de su corazón. Acerca de los cuestionamientos que recibe el género Lucrecia respondió que según su parecer el reggaeton es divertido, rítmico e invita a bailar. Al menos ella no atiende sus connotaciones sexuales, sino la fiesta que genera a su alrededor. “Hay cosas más serias para estar cuestionando. La música es lo que te impulsa a olvidarte de los problemas del mundo un rato y te devuelve con mejor energía para resolver las cosas. No me gusta que critiquen al género porque es bailable y él no es lo que dicen. Por lo que vemos en las redes sociales es muy familiero y siempre aparece con su madre, su hermana”, expresa Lucrecia. La adolescente en 2018 estudiará Enfermería en la UNSa y por estas horas también cierra la hermosa etapa de su secundario. “En mi casa les gusta que yo tenga estas amigas, porque antes estaba encerrada en mi casa. Ahora salgo y nos juntamos en el monumento a charlar, a escuchar su música y a tomar mate”, concluye.

Fenómeno

Cantante y compositor colombiano de reggaeton y género urbano latino, Maluma saltó a la fama en su país en 2011 gracias a los sencillos “Farandulera” y “Obsesión”. Cobró renombre en América Latina por sus hits “La temperatura” y “Carnaval” (2014).

