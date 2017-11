"No me voy a dar por vencida, siento que mi hijo está luchando para volver", dijo la madre de uno de los tripulantes

La mujer agregó que las familias le piden a las autoridades de la fuerza que no les den información falsa.

Familiares de la tripulación del submarino "ARA San Juan" continuaban reunidos en la Base Naval Mar del Plata en la que esperan novedades acerca de la búsqueda y este sábado al mediodía se encontraron con vecinos de la ciudad que se acercaron al lugar para acompañarlos y solidarizarse con ellos.

"No me voy a dar por vencida, siento que mi hijo está luchando para volver", dijo Zulma, la madre de uno de los tripulantes del navío, quien se mostró esperanzada por la búsqueda que se está llevando adelante en la zona del Mar Argentino, en la que el pasado 15 de noviembre a las 10:30 se detectó una explosión que fue reportada por un organismo internacional.

Este sábado pasado el mediodía, vecinos de la ciudad balnearia de Mar del Plata se autoconvocaron a través de las redes sociales, y llegaron a la Base Naval para acompañar a las familias de los 44 tripulantes y solidarizarse con ellos.