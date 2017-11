Estados Unidos y Rusia utilizan toda su tecnología para encontrar al submarino ARA San Juan

En el puerto los marinos norteamericanos se aprestaban a embarcar su minisubmarino de rescate. Ayer por la noche llegó el avión ruso Antonov 124. En torno a la ciudad de Comodoro Rivadavia coinciden en estas horas efectivos militares de Estados Unidos y Rusia que trabajan en el operativo internacional montado para buscar al submarino argentino ARA San Juan. En el aeropuerto comodorense se estaba descargando esta mañana material del superavión ruso Antonov 124 que aterrizó anoche en esta ciudad,. Al mismo tiempo, en el puerto, efectivos de la Marina estadounidense continuaban con los trabajos para terminar de alistar el barco noruego Sophie Siem para que se pueda usar como nave base de un minisubmarino de rescate. Contra lo que se había previsto inicialmente, el Antonov 124 permanecerá en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia y no se trasladará a Ushuaia. En tanto, según informó la Armada argentina este mediodía, el Sophie Siem zarpará esta noche del puerto de Comodoro con el minisubmarino estadounidense a bordo. También submarinistas argentinos irán en el navío privado noruego. A diez días del último contacto con el ARA San Juan, en el puerto comodorense apuraban hoy las tareas para poner a punto el minisubmarino de los Estados Unidos que se sumergirá para buscar al ARA San Juan. Se trata de una cápsula de rescate que envió la Marina de ese país. Para poder llevar el minisubmarino, al Sophie Siem se le incorporó una plataforma y una rampa que permitirá el transporte y el descenso de la cápsula de rescate. En las próximas horas cargarán el submarino al navío con una grúa. Por su parte, serán la corbeta Rosales y el aviso Islas Malvinas, ambos de la Armada argentina, los que se repartirán el equipamiento tecnológico de inspección visual ruso para llevarlo a la zona de búsqueda del submarino perdido. A la vez, el vocero de la Armada Enrique Balbi informó este mediodía que en los primeros días de diciembre estará arribando directamente a la zona del operativo el buque oceanográfico ruso Yantar.

El Yantar está equipado con tecnología de avanzada que le permitirá rastrear al submarino perdido a una profundidad de hasta 6.000 metros. Como parte del equipamiento que trajo el Antonov 124, uno de los aviones más grandes del mundo, está el Pantera Plus, un aparato no tripulado que pertenece a la llamada Flota Negra rusa. El Pantera Plus es capaz de operar a una profundidad máxima de mil metros y está dotado de un sonar que escanea el fondo del océano. El Pantera Plus cuenta con sus propias fuentes de suministro eléctrico y fue creado para la localización de embarcaciones que naufragaron o sufrieron averías. El aporte ruso a la búsqueda del ARA San Juan incluye también buzos de aguas profundas, un médico y varios operadores del Pantera Plus.