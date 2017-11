Berizzo habló de su enfermedad y agradeció las muestras de apoyo

Eduardo “Toto” Berizzo, actual entrenador del Sevilla, de la primera división de España, anunció este sábado que desde la semana próxima comenzará a tratarse del cáncer de próstata que le fue diagnosticado, y que conmovió al mundo del fútbol cuando se lo dio a conocer.

“Le estoy prestando atención a mi enfermedad, pero no quiero ser el foco de atención por este motivo, ni mucho menos hacerme la víctima. A partir de la semana próxima me pondré a las órdenes de los médicos para que hagan lo que deban hacer para superar esto”, reveló Berizzo, de 49 años, en la conferencia de prensa que ofreció con miras al partido que el Sevilla jugará mañana frente al Villarreal.

Berizzo construyó su carrera como futbolista en Newell’s Old Boys, Atlas de México, River Plate, Olympique de Marsella, Celta de Vigo y Cádiz, ambos en España.

Como entrenador el Toto dirigió a Estudiantes de La Plata, O’Higgins de Chile, Celta y actualmente Sevilla.

El miércoles último, en ocasión del partido que el equipo andaluz igualó con el Liverpool inglés (3-3) por la fase de Grupos de la Champions League, se supo de la enfermedad que le fue diagnosticada al argentino y el mundo del fútbol reaccionó con un apoyo que lo conmovió.

“Mucha gente atraviesa por un problema así, yo por mi trabajo quizá soy más conocido. Quiero agradecer todas las muestras de cariño, a las personas que conozco y a las que no conozco y me hicieron llegar su apoyo. Gracia a todos”, concluyó Berizzo, quien además insinuó que pasará por el quirófano para que le sea extirpado el tumor.