Messi: “Mis hijos no entienden quién soy”

Parece una frase más, pero cuánta razón la envuelve. Lionel Messi contó que sus hijos Thiago y Mateo “no entienden” la dimensión de su padre a escala mundial y que el menor “mira raro” cuando los fanáticos se le acercan para pedirle una foto o un autógrafo.

En una entrevista de tono íntimo, que le concedió al diario español Marca, el rosarino comentó que su “día a día se basa mucho en los niños” y que lleva una vida muy normal y en familia.

El capitán del seleccionado argentino, quien espera la llegada de su tercer hijo, confesó que la venida de Thiago (5) y Mateo (2) fue lo más lindo que le pasó en su vida y que lo llevó a ver las cosas diferentes, de otra manera.

“Tener dos hijos y estar esperando otro es fantástico. El primero fue una sensación increíble, el segundo lo mismo y el tercero seguramente sea igual”, reflexionó.

Consultado por la comprensión de los niños acerca de su popularidad, Messi dijo que “Mateo obviamente no lo entiende y Thiago, más o menos, pero no del todo”.

“En casa Thiago me ve y me dice ‘Leo Messi’ porque es lo que escucha de sus amiguitos y Mateo mira raro cuando alguien se acerca a pedir una foto o un autógrafo”, abundó.

En cuanto a su rutina diaria con los chicos, el astro mundial relató: “Por la mañana los llevo al colegio y cuando regreso de entrenar prácticamente ya salimos para recoger a Thiago”.

“Cuando sale del colegio intentamos pasar ese rato juntos con Antonela y Mateo hasta la hora de la cena. Los acostamos y no mucho más, intentamos hacer cosas entre nosotros para pasar el tiempo. Todo muy normal en una familia”, explicó.

Messi afirmó que sus hijos “no son de pedir mucho jugar al fútbol” y que en su casa tampoco se habla del tema, “salvo algo muy concreto que suceda en el club o en la selección”.

Sin embargo, el máximo goleador histórico de Barcelona y el seleccionado sí mira muchos partidos, en especial de la Liga de España, Inglaterra y el fútbol argentino.

Con la paternidad, el rosarino renunció al descanso vespertino, un momento sagrado en los primeros años de su carrera. “Con los niños se terminaron las siestas y la verdad es que las extraño. El único día que duermo siesta es cuando estamos concentrados”.

Messi reconoció después que hace años que se cuida con la alimentación y no dudó que señalar el chocolate como lo que más le costó borrar de su dieta.