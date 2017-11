Los Mayuatos aflojaron en el complemento y Tucumán no perdonó

Un triunfo se construye con buenas decisiones, aprovechando los errores y jugando casi de forma perfecta. Son algunos de los elementos necesarios para ganarle a cualquiera y más si se trata de Tucumán, seleccionado siempre favorito en el Campeonato Argentino de Mayores de rugby. Salta tuvo algunos de esos elementos en el primer tiempo del partido jugado este sábado en cancha del Jockey Club, pero no los pudo mantener en el segundo tiempo y terminó perdiendo 40 a 24 por la cuarta fecha de la competencia.

Con esta derrota Salta suma tres en el certamen y un solo triunfo, el conseguido frente a Mendoza en la segunda fecha. Se mantiene en el penúltimo lugar de la tabla con cinco puntos con el riesgo de caer hasta el último, dependiendo de lo que hoy haga Mendoza frente a Rosario. No es el mejor panorama para Los Mayuatos, que no coincide con la actitud que demuestra en presentaciones como la de ayer. Sin embargo, en el conjunto de elementos que lleva a cualquier equipo a ganar no encontró la consistencia para hacerle frente a Tucumán hasta el minuto 80.

La tarde pintaba bien para los salteños, porque el primer tiempo lo jugó mejor que La Naranja. Lo puso a defender en su ingoal desde el kick inicial y tuvo al menos cuatro situaciones para sumar, pero ahí estuvo el primer error de los locales. Solo una de esas oportunidades fueron aprovechadas y terminó en try de Elíseo Morales a los 9’. Y cuando se perdona en un lado se sufre en el otro.

Con paciencia para cuidar la pelota en cada fase y siendo firme en los puntos de contacto fue Salta ganando terreno en el campo del Jockey. Llevó riesgo pero los errores no forzados abortaron los festejos de las casi mil personas que estuvieron en la cancha. Tucumán, que más se preocupó per defender que atacar, encontró en dos jugadas la ventaja inmerecida por lo echo por uno y otro. Nicolás Sbrocco y Santiago Resino le dieron la ventaja de 14 a 10 a la visita al cierre del primer tiempo.

El complemento ofreció otro panorama. La Naranja se convirtió en la que están acostumbrados a ver propios y extraños; en tres avances casi consecutivos consiguió tres tries (Cartier, Albornoz y Barros Sosa) que se hicieron irremontables para Los Mayuatos. Ahí cambiaron los roles, ya que Salta aguantó casi sin poder salir de su campo, mientras que Tucumán llegó una y otra vez.

A Los Mayuatos no les faltó actitud; cuando tuvieron la pelota jugaron de igual a igual y hasta se animaron a ponerle emoción al cierre con dos tries en menos de cinco minutos a través de Diego Fortuny y Santiago Larrieu. Sobre el final el tucumano Leonardo Bevilacqua le puso la chapa al juego para un triunfo que lo deja como único escolta, a un punto de Buenos Aires.

Salta volverá a trabajar desde mañana pensando en el cierre frente a Córdoba, que será nuevamente en la rotonda de Limache. Hay elementos en este plantel que animan a soñar con un final con victoria como la actitud y el amor propio. Los detalles serán los que se deban afinar durante la semana para no volver a salir del campo de juego con la cabeza gacha.

La síntesis:

SALTA: Agustín Fernández, Diego Fortuny, Franco Giaccopo; Matías Michelena y Álvaro Prieto; Matías Fortuny, Agustín Ellero y Francisco Poodts; Eliseo Morales y Santiago Larrieu; Marco Secchi, Juan Franco Morosini, Gastón Frey y Ezequiel García Ascárate; Joel Miranda. Entrenadores: Mariano Huber, Pablo Lizondo y Sebastián Ozu

TUCUMÁN: Javier Díaz, Emiliano Coria, Maximiliano de la Jara; José María Young y Juan Martín Guerineau; Nicolás Proto, Matías López y Nicolás Sbrocco; Gonzalo García y Tomás Albornoz; Lucas Cartier, Matías Frías Silva, Santiago Resino y José Barros Sosa; Ezequiel Faralle. Entrenadores: José Chavanne, Nicolás Domínguez, Pablo Pérez y Diego Vidal

Tantos. PT: 9´ try de Morales convertido por Larrieu (S), 14´ try de Sbrocco convertido por Albornoz (T), 27´ penal de Larrieu (S), 40´ try de Resino convertido por Albornoz (T)

Resultado parcial: Salta 10 – Tucumán 14

Tantos. ST: 5´ try de Cartier (T), 17´ try de Albornoz convertido por él mismo (T), 22´ try de Barros Sosa convertido por Albornoz (T), 30´ try de Fortuny convertido por Larrieu (S), 34´ try de Larrieu convertido por Larrieu (S), try de Cortés convertido por Ledesma (T)

Árbitro: Federico Anselmi.

Cancha: Jockey Club de Salta.

Las posiciones

Equipo PJ PG PE PP B Pts

B. Aires 4 4 0 0 0 16

Tucumán 4 3 0 1 3 15

Córdoba 4 2 0 2 2 10

Rosario 3 1 0 2 1 6

Salta 4 1 0 3 1 5

Mendoza 3 0 0 3 2 2



Los resultados

Salta 24 - Tucumán 40

Córdoba 29 - B. Aires 30

Para hoy.

A las 14

Mendoza vs. Rosario

La próxima fecha (5ª)

Sábado 2 de diciembre

B. Aires vs. Mendoza

Salta vs. Córdoba

Rosario vs. Tucumán.

.