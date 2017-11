El rojo, fuera de la instancia final en el Federal femenino

Las ilusiones que tenían las chicas de Independiente de llegar a la fase final del torneo Federal femenino de básquet se quebraron este sábado al sumar su segunda derrota en la zona B de los cuadrangulares de semifinales. El rojo perdió 72 a 46 frente a Ben Hur de Rafaela y quedó sin chances de conseguir uno de los dos lugares para la instancia definitiva.

El conjunto salteño, dirigido por Pablo Crausaz, cerrará hoy su participación en la competencia enfrentando a Bolívar de Carlos Paz desde las 11. Las salteñas buscarán ese triunfo que les permita el último festejo en una campaña que sorprendió a todos.

Las rafaelinas construyeron la victoria en los dos primeros parciales; el inicial lo cerraron 20 a 5 y el siguiente terminó 21 a 11. Al descanso se fueron ganando 41 a 16.

Independiente niveló las acciones en los dos parciales siguientes, pero la diferencia en el marcador se mantuvieron para que Ben Hur termine ganando por 26 puntos. Laila Raviolo y Delfina Astrada fueron las goleadoras de las rafaelinas con 19 puntos cada una. Entre las salteñas el ítem de goleo le correspondió a Nohelia Colina con 22.

A pesar de no haber llegado a la instancia final (clasificaron Ferro de Olavarría y Ben Hur), la campaña del rojo fue muy buena teniendo en cuenta las pocas expectativas que había en su participación. Primero superaron la instancia Prefederal y luego la fase regular nacional. Lograron meterse entre los ocho mejores equipos del país, toda una experiencia que les servirán para seguir creciendo.

La síntesis

INDEPENDIENTE. 46 BEN HUR 72

Y. Ruiz 0 L. Raviolo 19

C. Zalazar 15 D. Díaz 0

N. Colina 22 M. Gauna 2

J. Oviedo 6 C. Gentinetta 8

L. Aperte 0 (fi) L. Rebola 7 (fi)

F. Roldán 0 C. Castillo 3

F. Giménez 0 C. Ferreyra 0

R. Ramos 3 D. Astrada 19

J. Pérez 0 A. Bordet 5

R. Ramos 0 L. Operto 4

M. Krause 5

DT: P. Crausaz DT: G. Cassaza

Los parciales: 5-20, 11-21, 13-17 y 17-14.

Cancha: Ferro Olavarría.

Árbitros: Mauro Reyes y Bianca Tedesco.

Jornada: 2ª fecha.