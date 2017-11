Calzado y ropa, lo más elegido en el Black Friday

Las peatonales del centro estuvieron repletas de gente ayer durante la segunda jornada cierre del Black Friday. Bajo un cielo nublado pero con una temperatura agradable, muchas personas se dieron cita para mirar vidrieras, consultar precios y comprar. Algunas salían de tiendas de electrodomésticos con bolsas grandes, pero la mayoría optó por comprar ropa, zapatos y zapatillas. Los locales comerciales de indumentaria y calzado fueron los que mayores ventas registraron, según informaron desde la Cámara de Comercio e Industria de Salta.

"En una tienda de la calle Caseros al 600 encontré remeras y jeans baratos. Por mil pesos traje cinco prendas. Había desde 30 hasta 60 por ciento de descuento en algunas prendas. Para mi después de la comida, la ropa es lo más importante", sostuvo Josefina Castell.

En un local de ropa para bebés "había promociones. Si comprabas tres prendas te daban una más sin cargo, así que compré tres shorts y un body y remerita para mis hijas por 550 pesos. En una marroquinería también encontré una maleta grande a 1500 pesos", contó Vanesa Silva, una joven madre.

Desde un local de ropa para mujer, Virginia Gómez explicó que lo que más buscan las mujeres son remeras básicas y jeans. "Como tenemos promociones del 30 por ciento de descuento estamos vendiendo bastante", agregó.

"Encontré unas sandalias de cuero a mil pesos. Me parece buen precio porque es de excelente calidad. Las voy a estrenar en la cena de egresados de mi hija. Es la primera vez que me compro algo en este local", contó Noemí Tello al salir de una zapatería situada en la peatonal Alberdi al 100.

En una zapatillería de la peatonal La Florida "compramos un par de zapatillas para cada uno, para mi esposa, mi hija y para mi. Había descuento del 10 por ciento", expresó Franco Guantay.

Electrodomésticos

"Compramos una aspiradora para el auto a 1500. Está muy bien, teniendo en cuenta que es de primera. Lo compramos con tarjeta en seis cuotas. En realidad vinimos porque queríamos una más barata, de 1000 pesos pero cuando llegamos ya no quedaba ninguna. También pensábamos comprar una juguera Atma a 1500 y voló todo. Nos dijeron que mucha gente compró por Internet, entonces ya no encontramos", manifestó Claudia Reynaga junto a un familiar, al salir de una tienda de electrodomésticos, también en la peatonal Alberdi

"Necesitaba una licuadora y ahora la encontré más barata. Una de marca Philips antes estaba a 2500 y hoy la compré a 1800. También llevo un ventilador grande a 2000", expresó Lázaro Ponce.

Jorge Vian, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta definió como satisfactoria la segunda jornada y cierre del Black Friday.

"Ha sido bastante positiva. Hubo un gran movimiento de gente. Muchos comercios se llenaron principalmente los de indumentaria, calzado, deportes. Una tienda grande de la calle Caseros y otra de calzados, sobre la peatonal Alberdi estuvieron repletas", explicó.

"No podemos decir que ha sido tan beneficioso en determinados rubros porque a veces la gente no genera la necesidad, por ejemplo, el rubro óptica, en comparación con el de calzado, indumentaria, deportivo, no fue tan elegido", añadió.

"Con las ediciones de Black Friday en muchos casos se duplican las ventas. Por lo que se vio en la calle y lo que me manifestaron comerciantes las jornadas de este viernes y sábado han sido muy provechosas", finalizó.

Diferentes modalidades

“Los rubros indumentaria y calzado picaron en punta. Las tiendas que durante los últimos días habían estado un poquito decaídas han repuntado. El balance general y conclusiones sobre este Black Friday, con la información recabada de los comerciantes estará en los próximos días”, explicó Jorge Vian, vicepresidente de la Cámara de Comercio.

“Nosotros hicimos un sondeo y los comerciantes están muy agradecidos porque han visto movimiento. Si bien el viernes mucha gente miraba vidrieras y consultaba precios, hoy (por ayer) regresaron para comprar el producto. Esto ocurre porque la gente antes de comprar compara precios de diferentes lugares”, recalcó.

Las casas de electrodomésticos también han vendido bien, principalmente televisores plasmas. Una señora me dijo que compró uno de 50 pulgadas por cuatro mil pesos menos. Vian dijo que también estuve en un negocio de electrónica y “estaba llenísimo”.

“Nuestra expectativa es que esto sirva para todos los rubros pero hay algunos que tuvieron más venta que otros”, detalló.

Además de los descuentos, la modalidad de pagar con tarjetas de crédito, las promociones 2X, todo por 100 pesos y outlet impulsaron las ventas.

El caballito de batalla, según los comerciantes, fueron las tarjetas de crédito porque la gente, al no disponer de efectivo se volcó a usarlas. El efectivo se movió en menor cantidad.

La otra modalidad que se destacó es la outlet y el 2X1 que beneficia doblemente al consumidor. “La quinta edición de este Black Friday ha sido muy positiva para los comerciantes y consumidores”, culminó.