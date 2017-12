El déficit comercial sería el más alto de la historia

La suba de las importaciones no tiene techo: crecen por precio y por cantidades. Y las exportaciones crecen menos también por precio y cantidades. El resultado es una balanza comercial crecientemente deficitaria que podría superar este año los US$ 8.000 millones, más que duplicando el rojo estimado por el Ministerio de Hacienda, y va camino a convertirse en el mayor déficit comercial de la historia argentina.

Un informe del periodista Ismael Bermúdez, publicado en diario Clarín, pone el alerta en este sector de la economía. En síntesis, en los últimos tiempos la Argentina está comprando más de lo que vende.

Argentina importa más. Más autos, y otros bienes de consumo durables y no durables, bienes intermedios, equipos y bienes de capital. Según el Indec, este año, hasta septiembre, las importaciones aumentaron 17,7%. Los incrementos llegan a todos los rubros: vehículos automotores de pasajeros (43,1%), bienes de capital (26%), bienes de consumo alimenticios y durables (18,3%), bienes intermedios (11,7%), piezas y accesorios para bienes de capital (11,7%) y combustibles y lubricantes (7,3%).

"El aumento de las importaciones está asociado a un relativo atraso cambiario que abarata las importaciones en términos de los precios internos y a la recuperación de la actividad económica que traiciona la demanda de insumos y bienes de capital para la producción", dice un informe del Instituto Argentina para el Análisis Fiscal (IARAF).

Son datos que preocupan porque el déficit comercial se convierte en divisas que salen del país, cuando por el nivel del endeudamiento, el país necesita que ingresen dólares "genuinos", y no sobre la base del endeudamiento, como viene pasando en los últimos años.

En el proyecto de Presupuesto 2018, el Gobierno prevé que "las necesidades de financiamiento "efectivas" -excluyendo las refinanciaciones con organismos públicos y organismos internacionales- sumarán $1.008.522 millones, equivalentes al 8,2% del PBI, lo que constituye una magnitud significativa. Equivale a unos US$ 56.000 millones, de acuerdo a ASAP.

Otro de los problemas es que una gran parte de las compras provienen de Brasil. Según Ecolatina, "las importaciones desde Brasil no encuentran su techo. La inundación del mercado local de automóviles, vehículos de carga, tractores, autopartes y motos de origen brasileño son reflejo de esto. Del mismo modo, están creciendo con fuerza las importaciones de Brasil de laminados y manufacturas de hierro, insumos difundidos para la producción manufacturera y la construcción. De esta manera, mientras que las exportaciones de Brasil al Mercosur crecieron 30% interanual en octubre, las ventas de Brasil a nuestro país casi duplicaron dicho ritmo de crecimiento (52,6%)".

No se detiene el salto importador

En octubre, la evolución del comercio exterior volvió a dejar como resultado la profundización del creciente déficit comercial.

Las exportaciones no crecen al mismo ritmo y no ayudan a amortiguar el salto importador. El mayor ingreso de autos explica parte del rojo. Sin embargo, para el Gobierno hay “premio consuelo”: crece con fuerza la entrada de insumos y bienes de capital.

Pese a que las exportaciones el mes pasado crecieron a un ritmo del 11%, el nivel más alto del año, esto no alcanzó frente a importaciones que lo hicieron a una tasa de casi 19%.

Así las cosas, el saldo de la balanza arrojó un resultado desfavorable de US$ 955 millones.

Para ponerlo en perspectiva, en octubre de 2016, la diferencia entre las ventas y las compras al mundo había arrojado un rojo de apenas US$ 54 millones.

Pero la preocupación no es sólo por la foto. Si se mira toda la película, entre enero y octubre de este año, el saldo negativo superó los US$ 6.100 millones.

Esta cifra no sólo significó un cambio de tendencia abrupto respecto de la balanza positiva que se registraba durante los diez primeros meses de 2016 (US$ 1.811 millones a favor), sino que implica la consolidación de un déficit histórico para la Argentina.

En efecto, la última mayor marca era de hace 23 años, cuando la balanza acusaba un saldo desfavorable de US$ 4.782 millones entre enero y octubre.

Así las cosas, cambiaron las perspectivas: al cierre del primer semestre, consultoras especializadas en comercio exterior preveían un rojo de entre US$ 5.000 y US$ 6.000 millones. Pero ahora, la proyección es mucho más elevada, aunque el Gobierno minimizó el hecho.

US$ 6.100 millones en nueve meses

El Indec informó que entre enero y octubre de este año “el saldo de la balanza comercial fue deficitario en US$ 6.100 millones. Si en este período se hubiesen registrado los mismos precios que en igual período de 2016, el saldo comercial habría sido deficitario en US$2.997 millones. Bajo este supuesto, el país tuvo una pérdida en los términos del intercambio de US$ 1.910 millones debido a que la variación positiva del índice de precios de las exportaciones (1,3%) fue inferior al aumento de los precios de las importaciones (6%)”.

Guido Lorenzo y Ángel Maridueña, economistas de ACM, precisan que “el déficit externo observado en la actualidad podría deberse en parte a una mayor demanda de insumos básicos para la producción, que se produce luego de una reapertura “gradual” del comercio exterior. De hecho, se evidencia que la demanda de Bienes de Capital se profundiza en los nueve meses del año.

El tema es Brasil

El negocio comercial con el vecino país no se equilibra, más aún teniendo en cuenta que está previsto para este año una balanza comercial con importaciones creciendo por encima de 30% y exportaciones sólo en el 4,3%, según destaca la consultora Abeceb en un informe sobre el tema.

Datos oficiales

